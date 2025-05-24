Трагедия в Ужгороде: студент выпрыгнул из общежития после НМТ

Как пишет издание, в полиции Закарпатья сообщили, что медики пытались реанимировать парня. Однако от полученных травм он погиб.

Известно, что 16-летний студент оставил предсмертное видео. Как сообщается, парень учился на втором курсе театрального отделения. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

В то же время журналист Виталий Глагола пишет, что парень совершил самоубийство после НМТ. В частности, он оставил свой телефон в комнате, а в тетради рядом написал пароль для разблокировки, чтобы полиция могла просмотреть предсмертное видео.

"Как сообщили источники в полиции, в телефоне обнаружено предсмертное видео, в котором юноша объяснил свое решение: он считал, что не сдал НМТ, был глубоко разочарован, и попросил прощения у своих родителей. Отдельно он обратился к матери, извинившись за то, что сделает "через несколько минут", - сообщил Глагола.

На трагедию уже отреагировали в Академии культуры и искусств и выразили соболезнования семье и близким погибшего. Там уточнили, что парня звали Вадим Волошин и он учился на 2-м курсе сценического искусства.

"Выражаем искренние соболезнования семье, близким и друзьям Вадима и всем, кто знал и любил его. Вадим был талантливым, позитивным, жизнерадостным студентом, который мечтал о большой сцене и всегда охотно участвовал в художественных мероприятиях образовательного учреждения. Вместе со всей семьей и академической семьей мы тяжело переживаем эту невосполнимую потерю. Пусть память о Вадиме будет светлой и вечной. Мы всегда будем чтить память о нашем студенте", - говорится в сообщении.