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Трагедия в Ужгороде: студент выпрыгнул из общежития после НМТ

Суббота 24 мая 2025 19:13
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Трагедия в Ужгороде: студент выпрыгнул из общежития после НМТ Фото: медики пытались реанимировать парня, но не удалось (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Ужгороде студент выпрыгнул с 6-го этажа общежития Ужгородской академии культуры в искусств. Он погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mukachevo.net, Telegram журналиста Виталия Глаголы и Facebook учебного заведения.

Как пишет издание, в полиции Закарпатья сообщили, что медики пытались реанимировать парня. Однако от полученных травм он погиб.

Известно, что 16-летний студент оставил предсмертное видео. Как сообщается, парень учился на втором курсе театрального отделения. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

В то же время журналист Виталий Глагола пишет, что парень совершил самоубийство после НМТ. В частности, он оставил свой телефон в комнате, а в тетради рядом написал пароль для разблокировки, чтобы полиция могла просмотреть предсмертное видео.

"Как сообщили источники в полиции, в телефоне обнаружено предсмертное видео, в котором юноша объяснил свое решение: он считал, что не сдал НМТ, был глубоко разочарован, и попросил прощения у своих родителей. Отдельно он обратился к матери, извинившись за то, что сделает "через несколько минут", - сообщил Глагола.

На трагедию уже отреагировали в Академии культуры и искусств и выразили соболезнования семье и близким погибшего. Там уточнили, что парня звали Вадим Волошин и он учился на 2-м курсе сценического искусства.

"Выражаем искренние соболезнования семье, близким и друзьям Вадима и всем, кто знал и любил его. Вадим был талантливым, позитивным, жизнерадостным студентом, который мечтал о большой сцене и всегда охотно участвовал в художественных мероприятиях образовательного учреждения. Вместе со всей семьей и академической семьей мы тяжело переживаем эту невосполнимую потерю. Пусть память о Вадиме будет светлой и вечной. Мы всегда будем чтить память о нашем студенте", - говорится в сообщении.

Другие трагедии

Напомним, в сентябре 2018 года стало известно, что в Киеве первокурсник пытался попасть в комнату общежития КПИ. Однако студент сорвался с третьего этажа и погиб.

Также мы писали, что в октябре 2020 года в Киеве выпрыгнул из окна 44-летний преподаватель Национального университета биоресурсов и природопользования. Он также оставил записку.

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