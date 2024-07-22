Трагедия на тросовом атаракционе в Киеве: поиски молодого человека продолжаются

В Киеве 21 июля оборвался трос аттракциона через Днепр. Сотрудники полиции совместно со спасателями ГСЧС сегодня утром продолжили поиски тела погибшего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Как известно, 20-летний парень вчера, находясь на аттракционе через Днепр, упал в воду из-за обрыва троса.
Отмечается, что информация о несчастном случае поступила в полицию Киева вчера, около двух часов дня.
"Поисковая операция, которую осуществляли работники отдела полиции в речном порту Киев и спасатели ГСЧС, длилась около семи часов. За это время было обследовано водолазами 8000 метров квадратных дна, а также 12000 метров квадратных с помощью эхолота", - информируют в сообщении.
Как отметили правоохранители, вчера с наступлением сумерек поисковая операция была приостановлена. В настоящее время поисковые мероприятия продолжены.
Напомним, вчера в Киеве оборвался трос на аттракционе, с помощью которого искатели экстрима могли пролететь над Днепром на Труханов остров.
По данным источников РБК-Украина, в результате обрыва троса погиб юноша 2004 года рождения.
По факту вчерашней гибели человека на аттракционе начато расследование. Прокуратура пыталась прекратить работу данного аттракциона еще в 2021 году.
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