Трагедия на тросовом атаракционе в Киеве: поиски молодого человека продолжаются

Как известно, 20-летний парень вчера, находясь на аттракционе через Днепр, упал в воду из-за обрыва троса.

Отмечается, что информация о несчастном случае поступила в полицию Киева вчера, около двух часов дня.

"Поисковая операция, которую осуществляли работники отдела полиции в речном порту Киев и спасатели ГСЧС, длилась около семи часов. За это время было обследовано водолазами 8000 метров квадратных дна, а также 12000 метров квадратных с помощью эхолота", - информируют в сообщении.

Как отметили правоохранители, вчера с наступлением сумерек поисковая операция была приостановлена. В настоящее время поисковые мероприятия продолжены.

Фото: поисковые работы 20-летнего новолуния в Днепре (t.me/gunpKyiv)