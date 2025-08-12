Трагедия в Техасе: вооруженный мужчина убил двух взрослых и ребенка

В Техасе возле магазина Target вооруженный мужчина открыл огонь, в результате чего погибли три человека, включая ребенка. Полиция задержала подозреваемого после преследования и теперь выясняет мотив преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР и заявление полиции.

В понедельник, 11 августа, в столице Техаса, Остине, случилась страшная трагедия - вооруженный мужчина открыл огонь на парковке магазина Target. В результате стрельбы погибло двое взрослых и ребенок.

После инцидента мужчина сбежал, угнав сразу два автомобиля: сначала разбил первый, а затем завладел еще одним из автосалона. Полиция задержала подозреваемого с помощью электрошокера примерно в 32 километрах от места происшествия.

Начальник полиции Остина Лиза Дэвис сообщила, что подозреваемому около 30 лет, и он имеет историю психических расстройств. Мотивы преступления в настоящее время выясняются.

Правоохранители нашли трех раненых с огнестрельными ранениями непосредственно на парковке Target - двое погибли на месте, а третий скончался по дороге в больницу. Четвертому человеку оказали медицинскую помощь, но его травмы не были связаны со стрельбой.

Местные жители, которые еще несколько часов до трагедии посещали магазин, были шокированы, увидев многочисленные машины полиции и оцепленную территорию. Стрельба произошла в разгар сезона школьных закупок, что придало трагедии особую болезненность.

Компания Target выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать психологическую поддержку своим работникам.

"Наши сердца с теми, кого коснулась эта трагедия", - говорится в их заявлении.

Начальник полиции подчеркнула: "Это очень печальный день для Остина. Я выражаю искренние соболезнования семьям жертв". Расследование продолжается, и полиция работает над установлением всех обстоятельств преступления.