Трагедия в Техасе: вооруженный мужчина убил двух взрослых и ребенка

США, Вторник 12 августа 2025 07:14
Трагедия в Техасе: вооруженный мужчина убил двух взрослых и ребенка Иллюстративное фото: полиция США (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Техасе возле магазина Target вооруженный мужчина открыл огонь, в результате чего погибли три человека, включая ребенка. Полиция задержала подозреваемого после преследования и теперь выясняет мотив преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР и заявление полиции.

В понедельник, 11 августа, в столице Техаса, Остине, случилась страшная трагедия - вооруженный мужчина открыл огонь на парковке магазина Target. В результате стрельбы погибло двое взрослых и ребенок.

После инцидента мужчина сбежал, угнав сразу два автомобиля: сначала разбил первый, а затем завладел еще одним из автосалона. Полиция задержала подозреваемого с помощью электрошокера примерно в 32 километрах от места происшествия.

Начальник полиции Остина Лиза Дэвис сообщила, что подозреваемому около 30 лет, и он имеет историю психических расстройств. Мотивы преступления в настоящее время выясняются.

Правоохранители нашли трех раненых с огнестрельными ранениями непосредственно на парковке Target - двое погибли на месте, а третий скончался по дороге в больницу. Четвертому человеку оказали медицинскую помощь, но его травмы не были связаны со стрельбой.

Местные жители, которые еще несколько часов до трагедии посещали магазин, были шокированы, увидев многочисленные машины полиции и оцепленную территорию. Стрельба произошла в разгар сезона школьных закупок, что придало трагедии особую болезненность.

Компания Target выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать психологическую поддержку своим работникам.

"Наши сердца с теми, кого коснулась эта трагедия", - говорится в их заявлении.

Начальник полиции подчеркнула: "Это очень печальный день для Остина. Я выражаю искренние соболезнования семьям жертв". Расследование продолжается, и полиция работает над установлением всех обстоятельств преступления.

Напомним, недавно мужчина в США открыл огонь в здании Центров контроля и профилактики заболеваний, заявив, что COVID-вакцина вызвала его депрессию и суицидальные мысли.

Кроме того, в понедельник 28 июля неизвестный устроил стрельбу в центре Манхетенна, Нью-Йорк. Два человека, один из которых полицейский, получили ранения.

