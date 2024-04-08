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Трагедия на станции фуникулера в Киеве: ДБР открыло уголовное производство

Фото: ДБР открыло уголовное производство из-за трагедии на станции фуникулера в Киеве (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за трагедии, которая произошла на станции фуникулера в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований.

Что произошло

Сегодня, 7 апреля, на станции столичного фуникулера возник конфликт между мужчиной, который работает водителем в Управлении государственной охраны и несовершеннолетним.

После выхода из вагона мужчина толкнул подростка в результате чего последний разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. Парень скончался на месте событий.

Открыто уголовное производство

"Задержанный уже отстранен от выполнения своих обязанностей. Его командование оказывает полное содействие в проведении неотложных следственных действий", - пишет ГБР.

Сейчас проводится весь комплекс оперативно-следственных действий. Также решается вопрос об объявлении о подозрении в умышленном убийстве.

Как пишет Управление государственной охраны Украины, военнослужащий был взят под стражу.

"Управление государственной охраны Украины уже оказывает всю необходимую помощь правоохранительным органам и будет всячески способствовать в проведении досудебного расследования", - добавляет управление.

Согласно данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона, задержанный 1994 года рождения.

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ГБРКиев