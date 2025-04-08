Трагедия, навсегда изменившая город: сегодня годовщина авиаудара по вокзалу в Краматорске

8 апреля 2022 года Россия ударила ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, на котором находились более 4 тысяч человек. Тогда погиб 61 человек, а 121 получил ранения.

Детали трагедии в Краматорске

В начале полномасштабного вторжения вокзал в Краматорске стал одним из главных пунктов в Донецкой области для эвакуации мирного населения. 8 апреля 2022 года на этой железнодорожной станции собралось около 4 тысяч человек, которые планировали выезжать в более безопасные регионы.

В 10:28 РФ нанесла удар ракетой "Точка-У" с кассетными боеприпасами. Она взорвалась высоко в воздухе и разбросала кассетные элементы по вокзалу, железнодорожным путям и прилегающей территории. Обломки ракеты разбросало на площадь 55 тысяч кв. м.

В результате удара 38 человек погибли сразу, еще 23 человека - в больнице. Среди погибших было 7 детей. Ранения различной сложности получил 121 человек.

В результате атаки РФ погиб 61 человек (фото: Getty Images)

Жертвами атаки стали 7 детей (фото: Getty Images)

"Точка У", которой россияне ударили по вокзалу в Краматорське (фото: Getty Images)

Сразу после атаки Россия цинично заявила, что удар по железнодорожной станции нанесла Украина, хотя за 5 минут до атаки российский государственный медиаресурс "РИА Новости" опубликовал новость о теракте. РФ заявила, что на вокзале было скопление украинских военных. Вершиной цинизма стало то, что оккупанты нанесли удар ракетой, на которой написали "За детей".

После атаки СБУ открыла уголовное производство по статье 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны". Через полтора места в ведомстве заявили, что получили неопровержимые доказательства причастности РФ к этому обстрелу. Траектория полета ракеты и анализ других аспектов показали, что удар нанесли с территории Донецкой области, которая еще с 2014 года находится под оккупацией.

Вокзал Краматорска после трагедии (фото: Донецкая областная военная администрация)

На месте трагедии возведут памятник жертвам (фото: Андрей Резников/"Суспільне Донбас")

Истории очевидцев

Сразу после атаки на железнодорожную станцию помощь раненым оказывали парамедики полиции, а также очевидцы трагедии, которые не пострадали.

"Первой была бабушка. Ранение брюшной полости, надо было сделать осмотр. Очень много людей, крови очень много. Ты просто видишь - лежат тела, и ты понимаешь - по признакам, что человеку не хватало кислорода, человек умер от кровотечения. И когда ты уже начинаешь с одного человека переключаться дальше. А лежат дети... Лежал ребенок - полголовы не было и, вероятно, отец рядом", - рассказала инспектор сектора коммуникации Краматорского отдела полиции Марьяна Ткаченко.

Во время атаки ранения получили 121 человек (фото: Getty Images)

19-летняя на тот момент Анастасия Шестопал 8 апреля на станции должна была встретиться с водителем BlaBlaCar, чтобы выехать в Днепр. Она тоже пострадала от атаки РФ.

"Я лежала на земле, чувствуя сильную боль в левой ноге. Вокруг паника: люди кричат, бегают. Мне самой хотелось убежать отсюда подальше, но я не могла. Ты как будто понимаешь, что происходит, но не до конца. Думаешь, еще немного - и весь этот кошмар закончится. Но проходят минуты, которые растянулись на целую вечность, а ты все так же лежишь в луже собственной крови", - вспоминала потом девушка. Медики вовремя оказали ей первую помощь и доставили в больницу Днепра.

11-летняя Яна Степаненко тогда была на вокзале с семьей. В результате удара девочка потеряла обе ноги, ее мама - одну, брат уцелел.

"Мы собрались поехать в Яремче к сестре мужа. У нас начало прилетать в дома. Она нас позвала... Я вообще ничего не слышала (во время обстрела в Краматорске, - ред.). Когда я открыла глаза, вижу, что лежит наша тетя Таня. На ней Яна, там люди, страшно, я пыталась встать, но куда. Я посмотрела на ногу, посмотрела на Яну, а у нее кроссовок нет", - рассказывает мама девочки.

Женщина с дочкой прошли длительную реабилитацию в Украине, а потом протезирование в США. Яна в прошлом году приняла участие в Бостонском марафоне, где пробежала 5 км, чтобы собрать деньги на протез для раненого военного.

Яна после атаки потеряла обе ноги (фото: Emilio Morenatti/dobro.ua)