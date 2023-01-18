"Трагедия в сердце истерзанной войной Украины": как мир реагирует на катастрофу в Броварах

Трагедия в сердце истерзанной войной Украины

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования семьям погибших сегодня в Броварах, президенту Владимиру Зеленскому и всей стране. "Трагедия разразилась в сердце истерзанной войной Украины", - так отреагировала глава ЕК на катастрофу.

Эстония скорбит вместе с Украиной. Об этом написала в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Еще одно трагическое напоминание о неимоверно высокой цене, которую платит Украина во время борьбы за свободу против России", - прокомментировала случившееся Каллас.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель присоединился к словам сочувствия и назвал погибшего в катастрофе Дениса Монастырского большим другом Евросоюза.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас подчеркнул, что министр внутренних дел Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин "были отличными партнерами по сотрудничеству и друзьями". Политик выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на авиакатастрофу: "С глубокой грустью я получил известие о крушении вертолета в Броварах под Киевом, в результате которого погибли несколько человек, в том числе высокопоставленные чиновники МВД Украины. Мои мысли с семьями и близкими жертвами".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что трагедия в Броварах снова показала огромные потери Украины в войне.

Глава Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования и поддержку Украине после трагедии в Броварах.

"Расстроены трагической гибелью министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. С мыслью обо всех пострадавших в этом ужасном событии, которое произошло возле детского сада, о детях и семьях. Франция выражает соболезнования украинским друзьям", - заявив Макрон.

"Наши сердца с громадой Броваров и партнерами в МВД" - написала посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщив, что ошеломлена и огорчена новостью о крушении вертолета.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что глава МВД Денис Монастырский был большим другом Британии.

Клеверли заверил Украину в поддержке: "Трагическая новость об аварии вертолета в Украине сегодня утром, унесшей жизни министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, членов его команды и мирных жителей. Денис был настоящим другом Великобритании. Мы готовы поддержать Украину, чем сможем".

Посол Британии Мелинда Симмонс рассказала, что трагическая гибель руководства МВД Украины и мирных жителей стала для нее шоком.

"Я хорошо знала и министра Монастырского, и его первого заместителя Енина. Мои искренние соболезнования их семьям и нашим партнерам в правительстве Украины в связи с этой утратой", - заявила посол.

Что произошло в Броварах

Утром 18 января в Броварах разбился вертолет. Он упал рядом с детским садом, после чего вспыхнул пожар. Также был поврежден один из многоэтажных домов рядом с садиком.

В результате авиакатастрофы погибло 17 человек. В больнице находятся 25 человек, несколько из них - в тяжелом состоянии в реанимации.

На борту вертолета было 9 человек, в том числе руководители МВД Украины. Глава министерства Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лобкович направлялись в Харьков. Все они погибли.

По факту авиакатастрофы открыто уголовное дело. СБУ рассматривает несколько версий трагедии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета,преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.