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Трагедія на різдвяному параді в США: кількість жертв та постраждалих зросла

Автор: Іванна Шовкун

Внаслідок наїзду автомобіля на людей, які прийшли на різдвяний парад у штаті Вісконсін, загинуло 5 людей. Також налічують понад 40 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наразі ми можемо підтвердити, що п'ятеро людей загинули і понад 40 отримали поранення. Однак ці цифри можуть змінитися під час збору додаткової інформації", - йдеться у повідомленні поліцейського управління міста Уокешо, де сталася трагедія.

Начальник поліції Ден Томпсон розповів журналістам, що підозрюваний перебуває під вартою, а автомобіль було знайдено після інциденту приблизно за 32 км від міста.

За словами Томпсона, невідомо, чи цей інцидент був пов'язаний з тероризмом, але небезпеки більше не було.

Нагадаємо, в англійському місті Ліверпуль стався вибух автомобіля поблизу госпіталю. Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще одна постраждала.

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