Трагедия на рельсах возле границы с Германией: один человек погиб, десятки травмированных

Инцидент произошел накануне недалеко от небольшого городка Тинглефф, что на юге Дании вблизи границы с Германией.

По информации Датского железнодорожного управления, поезд сошел с рельсов после столкновения с транспортным средством на железнодорожном переезде, где, по сообщениям полиции, не было ограждений.

По данным местных СМИ, в поезде находилось 95 человек, в том числе школьный класс, но ни один ученик не получил серьезных травм.

Зато двух взрослых, получивших ранения, доставили в больницу спасательным вертолетом.

Из-за аварии движение поездов между Тинглеффом и Сьондерборгом было приостановлено до конца дня пятницы и на субботу, 16 августа, а Датская государственная железная дорога (DSB) открыла кризисную горячую линию для пассажиров.

На месте происшествия работали спасательные службы и полиция. Причины аварии сейчас выясняются.