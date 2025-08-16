Трагедия на рельсах возле границы с Германией: один человек погиб, десятки травмированных
В пятницу, 15 августа 2025 года, в южной Дании произошла железнодорожная авария, в результате которой погиб один человек, а несколько других получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Инцидент произошел накануне недалеко от небольшого городка Тинглефф, что на юге Дании вблизи границы с Германией.
По информации Датского железнодорожного управления, поезд сошел с рельсов после столкновения с транспортным средством на железнодорожном переезде, где, по сообщениям полиции, не было ограждений.
По данным местных СМИ, в поезде находилось 95 человек, в том числе школьный класс, но ни один ученик не получил серьезных травм.
Зато двух взрослых, получивших ранения, доставили в больницу спасательным вертолетом.
Из-за аварии движение поездов между Тинглеффом и Сьондерборгом было приостановлено до конца дня пятницы и на субботу, 16 августа, а Датская государственная железная дорога (DSB) открыла кризисную горячую линию для пассажиров.
На месте происшествия работали спасательные службы и полиция. Причины аварии сейчас выясняются.
Другие аварии
Напомним, в Мюнхене 27 июля вблизи города Ридлинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) региональный экспресс с по меньшей мере 100 пассажирами, который двигался по маршруту Ройтлинген - Ульм, сошел с рельсов. В результате инцидента погибли три человека.
По предварительным данным, вагоны могли сойти с рельсов из-за сильной грозы.
В тот же день около 400 пассажиров скоростного немецкого поезда ICE оказались в ловушке в тоннеле близ Вены из-за аварийной остановки.