Трагедия в Японии: двое боксеров умерли после боев, еще один в коме

Шигетоши Котари и Хиромаса Уракава ушли из жизни после боев (коллаж LuckyPunch)
Автор: Андрей Костенко

В Токио произошла трагедия во время вечера профессионального бокса. Двое японских боксеров умерли от травм, полученных в поединках, а еще один находится в коме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring.

Что случилось во время боксерского шоу

28-летний Шигетоши Котари (8-2-2, 5 КО) провел 12-раундовый бой во втором полулегком весе против Ямато Хаты (17-2-1, 16 КО), который завершился вничью. После поединка Котари потерял сознание в раздевалке.

Медики диагностировали субдуральную гематому, провели срочную операцию на мозге, но через шесть дней спортсмен умер.

Шигетоши Котари (фото: x.com/WorldBoxingOrg)

Еще одним трагическим случаем стал бой в легком весе между Хиромасой Уракавой (10-4, 7 КО) и Йоджи Сайто. 28-летний Уракава проиграл нокаутом в восьмом раунде и был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Несмотря на операцию, 9 августа боксер умер.

Хиромаса Уракава (фото: x.com/WorldBoxingOrg)

Соперник Котари, Ямато Хата, также был госпитализирован после поединка и находится в коме.

Оба трагических боя проходили в рамках шоу в Токио 2 августа под эгидой Японской боксерской комиссии. Организатором вечера выступил известный местный промоутер Акихико Хонда.

 

Ранее мы сообщали, что внезапно умер 25-летний футболист "Зари".

Также читайте о гибели олимпийской чемпионки Лаури Дальмайер, тело которой нашли в горах.

