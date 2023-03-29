Трагедия на полигоне в "Десне": в ДБР назвали причину гибели военных

Следователи Государственного бюро расследований установили, что военные в учебном центре у "Десна" Черниговской области погибли из-за детонации артиллерийского снаряда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советницы по коммуникациям ДБР Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

"Расследование уголовного производства по факту нарушения правил обращения с оружием продолжается. Сейчас та разрешенная к обнародованию информация звучит следующим образом: следователям вся информация известна. Это был артиллерийский снаряд", - сказала Сапьян. Она добавила, что сейчас продолжаются экспертизы и досудебное расследование. "Подобные уголовные производства по отношению к нашим военным любят тишину", - подчеркнула советница.