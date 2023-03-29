Трагедия на полигоне в "Десне": в ДБР назвали причину гибели военных

Следователи Государственного бюро расследований установили, что военные в учебном центре у "Десна" Черниговской области погибли из-за детонации артиллерийского снаряда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советницы по коммуникациям ДБР Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.
"Расследование уголовного производства по факту нарушения правил обращения с оружием продолжается. Сейчас та разрешенная к обнародованию информация звучит следующим образом: следователям вся информация известна. Это был артиллерийский снаряд", - сказала Сапьян.
Она добавила, что сейчас продолжаются экспертизы и досудебное расследование.
"Подобные уголовные производства по отношению к нашим военным любят тишину", - подчеркнула советница.
Напомним, 18 марта в Черниговской области в результате чрезвычайного происшествия в Учебном центре им. князя Ярослава Мудрого погибли четверо военнослужащих.
По данным следствия, в тот день в воинской части производились штатные стрельбы. Во время учений сдетонировал снаряд, в результате чего погибли четыре солдата.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.