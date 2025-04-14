Трагедия с пилотом F-16 и смертоносный ракетный удар по Сумах: новости за выходные

Во время выполнения боевой миссии погиб украинский пилот Павел Иванов. А Российская Федерация осуществила баллистический удар по Сумах.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Двойной ракетный удар по Сумам

В воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли двойной ракетный удар по центру Сум. По последним данным, в результате атаки погибли более 30 человек, среди них двое детей, а количество раненых уже перевалило за сотню.

По данным Сумской областной военной администрации, удары были нанесены двумя баллистическими ракетами, что привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры, включая жилые и нежилые здания.

Как отметили местные власти, Россия снова атаковала ракетой с кассетными боеприпасами, и вражеская ракета взорвалась над городом.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что Россия получит жесткий ответ за это нападение, подчеркнув, что враг получит "нашу ярость и возмездие".

Это нападение вызвало возмущение среди международного сообщества. Западные лидеры осудили действия России, отметив, что такие атаки свидетельствуют об отсутствии уважения к человеческой жизни.

Все, что известно о последствиях ракетного удара по городу Сумы можно узнать в материале РБК-Украина.

Капитан Иванов погиб в бою

В субботу, 12 апреля, Воздушные силы ВСУ сообщили, что во время выполнения боевого задания погиб 26-летний украинский пилот Павел Иванов.

Иванов был летчиком на истребителе F-16.

Воздушные силы ВСУ не уточнили, где именно и при каких обстоятельствах произошла трагедия. Пока известно, что пилот погиб 12 апреля, защищая Украину от оккупантов. Обстоятельства устанавливает межведомственная комиссия, которая уже начала работу.

Украинский президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание "Героя Украины" пилоту Павлу Иванову.

Подробнее о том, что известно о гибели украинского пилота F-16, можно узнать в материале РБК-Украина.

Администрация Трампа планирует депортировать миллион мигрантов за год

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует ежегодно депортировать 1 миллион мигрантов.

По словам четырех знакомых с планами нынешних и бывших федеральных чиновников, для реализации этого плана, советник Белого дома Стивен Миллер почти ежедневно координирует действия с Министерством национальной безопасности (DHS) и другими федеральными ведомствами.

Один из способов быстро увеличить количество выдворяемых - депортировать часть из 1,4 млн человек, в отношении которых уже вынесены окончательные решения о выдворении, но которые до сих пор остаются в США из-за отказа стран происхождения принять их обратно.

Средняя пенсия в Украине выросла на 15 долларов

За последние 30 лет средняя пенсия в Украине выросла в 122 раза, долларовая - в 5,6 раза.

РБК-Украина подробно рассказало, что стоит за этими цифрами.

Способен ли физически Трамп быть лидером США

Президент США Дональд Трамп прошел ежегодный медосмотр. Врачи оценили его состояние здоровья и рассказали, способен ли он быть американским лидером.

В частности президентский врач Капитан Шон П. Барбабелла сообщил, что 11 апреля 2025 года президент Дональд Трамп прошел ежегодный медицинский осмотр в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

Барбабелла отметил, что президент дал согласие на обнародование результатов медицинского осмотра.

В медицинской справке подробно описаны жизненные показатели Трампа, такие как: возраст, рост, вес, температура, пульс и давление в состоянии покоя. Также описаны результаты физического обследования и проведенной диагностики.

Подробнее о том, что сказал президентский врач относительно здоровья Трампа, можно узнать в материале РБК-Украина.

Британия приостанавливает пошлины

Глава британского правительства Кир Стармер приостанавливает импортные пошлины на десятки товаров, чтобы поддержать британские компании, которые пострадали из-за новых тарифов президента США Дональда Трампа.

Известно, что правительство Британии снизит до нуля на два года пошлины на 89 товаров - от аккумуляторов для электромобилей до фруктового сока. Такие ставки будут действовать до июля 2027 года.

Среди товаров со сниженными пошлинами - алюминиевые колеса и компоненты для батарей электрокаров.

Израиль угрожает усилить наступление на ХАМАС

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что если ХАМАС не согласится на соглашение об освобождении заложников, ЦАХАЛ усилит наступление в Газе.

Он подчеркнул, что главная цель операций ЦАХАЛ заключается в том, чтобы заставить ХАМАС согласится на соглашение по освобождению заложников.

Какой будет погода в Украине перед Пасхой

Перед Пасхой в Украине ожидается нестабильная погода - с потеплением, дождями и резкими перепадами температур.

Синоптики рассказали, какой будет новая рабочая неделя перед праздником. Подробнее о погоде на новую неделю, можно узнать в материале РБК-Украина.