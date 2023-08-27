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Трагедия под Житомиром: в Воздушных силах раскрыли имена всех погибших пилотов

Фото: Андрей Пильщиков (facebook.com/Vbtaps)
Автор: Наталья Юрченко

В результате авиакатастрофы под Житомиром погибли трое украинских пилотов. Стали известны имена всех погибших героев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 40-ю бригаду тактической авиации в Facebook.

При выполнении боевого задания в небе над Житомирской областью столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. В результате аварии погибли трое пилотов. Они были опытными летчиками и защищали небо Украины, в частности, выполняли задачи на Восточном и Запорожском направлениях.

В результате авиакатастрофы погибли:

  • Капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джусом". Летчик родом из Харькова 8 лет жизни посвятил авиации. С начала полномасштабной войны имел более 500 часов налета. В частности, при выполнении боевых задач в сложных условиях. Получил ряд государственных и ведомственных наград. Активно выступал в западных медиа, в частности, в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16.
  • Майор Вячеслав Минка. Пилот проживал в Киевской области. Вернулся в авиацию в 2015 году, когда российский агрессор напал на Украину. С началом полномасштабного вторжения у него было более 200 часов налета. Являлся опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Знал разные типы самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу.
  • Майор Сергей Проказин. Пилот проживал в Полтавской области, 24 года жизни посвятил авиации: от летчика - до заместителя командира бригады. С 2022 года у него было более 100 часов боевых полетов.
 

Фото: в Воздушных силах раскрыли имена всех погибших пилотов (facebook.com/Vbtaps)

Авиакатастрофа под Житомиром

В пятницу, 25 августа, в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате аварии погибли трое украинских пилотов.

ГБР уже начало расследование авиакатастрофы. Профильные специалисты проведут диагностику "черных ящиков".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что сроки расследования авиакатастрофы в Житомирской области пока неизвестны. Оно может занять до полугода.

РБК-Украина собрало информацию о погибшем летчике "Джусе", который был известен в Украине и за рубежом - читайте об этом в нашем материале.

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ЖитомирАвиакатастрофаВоздушные силы Украины