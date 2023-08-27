Трагедия под Житомиром: в Воздушных силах раскрыли имена всех погибших пилотов

В результате авиакатастрофы под Житомиром погибли трое украинских пилотов. Стали известны имена всех погибших героев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 40-ю бригаду тактической авиации в Facebook.
При выполнении боевого задания в небе над Житомирской областью столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. В результате аварии погибли трое пилотов. Они были опытными летчиками и защищали небо Украины, в частности, выполняли задачи на Восточном и Запорожском направлениях.
В результате авиакатастрофы погибли:
Фото: в Воздушных силах раскрыли имена всех погибших пилотов (facebook.com/Vbtaps)
Авиакатастрофа под Житомиром
В пятницу, 25 августа, в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате аварии погибли трое украинских пилотов.
ГБР уже начало расследование авиакатастрофы. Профильные специалисты проведут диагностику "черных ящиков".
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что сроки расследования авиакатастрофы в Житомирской области пока неизвестны. Оно может занять до полугода.
РБК-Украина собрало информацию о погибшем летчике "Джусе", который был известен в Украине и за рубежом - читайте об этом в нашем материале.
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