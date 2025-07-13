Трагедия под Полтавой: в аквапарке погиб ребенок

"В отдел №2 Полтавского районного управления полиции 12 июля около 18:00 поступило сообщение от медиков о том, что на территории аквапарка в Супруновке ребенок упал в бассейн. К сожалению, спасти мальчика не удалось", - сообщили в полиции.

Следствие установило, что падение ребенка в воду было несчастным случаем. Мальчика вытащили из воды и пытались реанимировать, но спасти его так и не удалось.

"По данному факту следователями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Причины и обстоятельства трагедии выясняются следствием", - подытожили в полиции.