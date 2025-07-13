Трагедия под Полтавой: в аквапарке погиб ребенок

В селе Супруновка в Полтавской области погиб шестилетний мальчик, упав в воду в аквапарке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Полтавской области.
"В отдел №2 Полтавского районного управления полиции 12 июля около 18:00 поступило сообщение от медиков о том, что на территории аквапарка в Супруновке ребенок упал в бассейн. К сожалению, спасти мальчика не удалось", - сообщили в полиции.
Следствие установило, что падение ребенка в воду было несчастным случаем. Мальчика вытащили из воды и пытались реанимировать, но спасти его так и не удалось.
"По данному факту следователями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Причины и обстоятельства трагедии выясняются следствием", - подытожили в полиции.
Напомним, в мае 2025 года в Днепре утонул мужчина в водоеме. Подростки видели, что он тонет и снимали этот момент на видео, однако так и не помогли человеку.
Более того, пока мужчина боролся за свою жизнь, несовершеннолетние смеялись.
Основными условиями безопасности на воде является правильный выбор мест для купания и контроль над детьми. Отдыхать лучше в специально отведенных и оборудованных местах. Безопаснее это делать днем.
Купаться разрешается в спокойную безветренную погоду при температуре воды не менее +18°C, воздуха не ниже +24°C.
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