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Трагедия под Полтавой: в аквапарке погиб ребенок

Воскресенье 13 июля 2025 05:35
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Трагедия под Полтавой: в аквапарке погиб ребенок Иллюстративное фото: под Полтавой утонул ребенок (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В селе Супруновка в Полтавской области погиб шестилетний мальчик, упав в воду в аквапарке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Полтавской области.

"В отдел №2 Полтавского районного управления полиции 12 июля около 18:00 поступило сообщение от медиков о том, что на территории аквапарка в Супруновке ребенок упал в бассейн. К сожалению, спасти мальчика не удалось", - сообщили в полиции.

Следствие установило, что падение ребенка в воду было несчастным случаем. Мальчика вытащили из воды и пытались реанимировать, но спасти его так и не удалось.

"По данному факту следователями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Причины и обстоятельства трагедии выясняются следствием", - подытожили в полиции.

Трагедия в Днепре

Напомним, в мае 2025 года в Днепре утонул мужчина в водоеме. Подростки видели, что он тонет и снимали этот момент на видео, однако так и не помогли человеку.

Более того, пока мужчина боролся за свою жизнь, несовершеннолетние смеялись.

Как избежать трагедии на воде

Основными условиями безопасности на воде является правильный выбор мест для купания и контроль над детьми. Отдыхать лучше в специально отведенных и оборудованных местах. Безопаснее это делать днем.

Купаться разрешается в спокойную безветренную погоду при температуре воды не менее +18°C, воздуха не ниже +24°C.

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