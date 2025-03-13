Трагедия в Одессе 2014 года. ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал причастность РФ

Стоит отметить, что родственники 25 погибших в Одессе 2 мая, а также трое выживших после пожара в Доме профсоюзов, обратились с несколькими исками в Страсбург.

Среди истцов также были родственники двух проукраинских активистов, погибших от огнестрельных ранений. Еще трех истцы называют как "случайных прохожих", которые также получили смертельные огнестрельные ранения. Остальные - это участники "антимайдановцев" и родственники погибших, оказавшихся в Доме профсоюзов.

Несмотря на то, что участники тех событий имеют разные взгляды, они выдвинули претензии в адрес Украины из-за ее бездействия. Истцы считают, что государство могло предотвратить трагедию.

Стоит добавить, что суд несколько раз указал и в теле решения, и в выводах, что первоочередным виновником событий является Россия и ее деятельность по дестабилизации Украины.

"Суд считает, что дезинформация и пропаганда со стороны России сыграли свою роль в трагических событиях... Неоправданной волне насилия предшествовало постоянное распространение агрессивной и эмоционально окрашенной дезинформации и пропаганды о новой украинской власти и сторонниках Майдана от российской власти и медиа", - говорится в решении.

Суд отдельно отметил, что ряд одесских чиновников, ответственные за нарушения со стороны Украины, вскоре сбежали в Россию, получили российское гражданство и даже построили там карьеру.

Но это не снимает ответственность с Украины. ЕСПЧ добавил, что Украина не пыталась преследовать чиновников, действия которых привели к многочисленным жертвам.

В частности, отмечается, что одесская полиция "не сделала практически ничего", чтобы предотвратить нападение на участников акции. Также указывается, что пожарные машины, которые должны были приехать к Дому профсоюзов, намеренно задержали на 40 минут, а полиция не вмешалась, чтобы помочь эвакуировать людей.

Также ЕСПЧ признал, что местные власти под видом "уборки" сознательно уничтожали доказательства на месте трагедии.

Учитывая указанные факты суд признал Украину виновной в нарушении статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь. Украина должна выплатить по 15 тысяч евро компенсации родственникам погибших, по 12 тысяч - трем истцам, которые выжили. Наибольшую компенсацию в размере 17 тысяч евро получит дочь Михаила Вячеславова, который погиб в Доме профсоюзов. Она также жаловалась, что ей безосновательно не выдавали тело отца для захоронения.

Трагедия в Одессе

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. В тот день болельщики футбольных клубов "Черноморец" и "Металлист" вместе с горожанами решили перед матчем пройтись по улицам Одессы мирным шествием "За единую Украину". Почти две тысячи человек планировали стартовать с Соборной площади.

Параллельно на углу улицы Жуковского и Александровского проспекта собрались более 300 участников "Антимайдана", большинство из которых представляли организацию "Одесская дружина". Они планировали двигаться параллельно маршу фанатов и евромайдановцев.

Когда в районе Греческой площади две колонны пересеклись, начались массовые беспорядки. Во время столкновений раздавались выстрелы. В результате противостояния на центральных улицах Одессы погибли шесть человек - все от огнестрельного ранения.

Впоследствии "антимайдановцев" оттеснили к Куликовому полю, где они забаррикадировались в Доме профсоюзов. В результате пожара, возникшего в здании, погибли 47 участников массовых беспорядков.