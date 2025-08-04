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Трагедия на крупнейшей медной шахте в мире: шахтеры оказались в ловушке после обвала

Чили, Понедельник 04 августа 2025 07:25
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Трагедия на крупнейшей медной шахте в мире: шахтеры оказались в ловушке после обвала Иллюстративное фото: шахтеры (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Чили завершились спасательные работы после обвала на крупнейшей в мире подземной медной шахте El Teniente - погибли все пятеро пропавших шахтеров. Власти страны объявили трехдневный национальный траур и начали расследование причин трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

В воскресенье, 3 августа, спасатели нашли тело последнего из пяти шахтеров, которые пропали после обвала 1 августа. Ни одному из них не удалось выжить.

Обвал произошел в четверг в результате сейсмического толчка. Причины сейчас выясняет комиссия: действительно ли это было природное явление или следствие горных работ. Все тела нашли в одном месте - в районе эпицентра обвала.

Председатель правления чилийской государственной компании Codelco, которой принадлежит шахта El Teniente, Максимо Пачеко пообещал провести детальное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

В свою очередь президент Чили Габриэль Борич, который посетил место событий в Ранкагуа, объявил трехдневный национальный траур.

Что известно о крупнейшем подземном месторождении меди на планете

Эль-Теньенте является крупнейшим подземным месторождением меди на планете. Из 4500 км подземных тоннелей этой шахты ежегодно добывается более 350 тысяч тонн меди, что составляет около 7% национального производства страны. Компания Codelco гарантирует работу 4000 человек, а также трудоустраивает через субподрядчиков еще 15000.

В настоящее время работа шахты остановлена. Министерство горного дела не называет конкретной даты возобновления производства - там отмечают, что главным приоритетом остается безопасность.

Несмотря на репутацию одной из самых безопасных горнодобывающих отраслей в мире (в 2024 году уровень смертности составлял всего 0,02%), эта трагедия стала одной из самых печальных в новейшей истории чилийской промышленности.

Напомним, в Центральноафриканской Республике на одном из золотых рудников, который находится под контролем российской ЧВК "Вагнер", произошла стрельба. По словам местных жителей, в результате инцидента погибло более десяти молодых мужчин.

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