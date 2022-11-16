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Трагедия без последствий: польский журналист об инциденте с российской ракетой

Фото: падение ракеты на территории Польши не будет иметь последствий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Падение ракеты в польском селе Пшеводув возле украинской границы вряд ли будет иметь какие-то далеко идущие последствия, поскольку это несчастный случай, а не атака РФ на Польшу.

Об этом РБК-Украина сказал журналист крупнейшего польского веб-портала onet.pl Витольд Юраш.

"Были три возможности. Первая - намеренная атака со стороны России, появилась информация, которая оказалась неверной, что на самом деле попали две российские ракеты. Если бы это было так, тогда это точно не какой-то сбой, пришлось бы отвечать. Была возможность, что это одна ракета, тогда пришлось бы выяснять, была ли это техническая неисправность или намеренная атака и провокация. Но получается, что это, к сожалению, была ракета украинской ПВО", - сказал Юраш.

По словам журналиста, реакция со стороны НАТО (например, в виде усиленной поддержки Украины оружием) должна была бы последовать на гибель десятков тысяч украинцев из-за российской агрессии, а не случайную гибель двух поляков.

"То, что эти два человека погибли - это, безусловно, трагедия, но они погибли все же случайно. А 40 тысяч украинских гражданских и погибшие военные - это больше, чем два человека, на это надо реагировать", - добавил Юраш.

Как отметил польский журналист, случившаяся трагедия в целом не поменяет ситуацию, поскольку речь идет о несчастном случае, а не о российской атаке.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 15 ноября, россияне, вероятно, нанесли ракетный удар по Польше. В результате атаки есть погибшие.

Также ранее мы писали, что по словам Анджея Дуды, в Польше могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет.

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Польшаракетный удар