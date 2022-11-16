Трагедия без последствий: польский журналист об инциденте с российской ракетой

"Были три возможности. Первая - намеренная атака со стороны России, появилась информация, которая оказалась неверной, что на самом деле попали две российские ракеты. Если бы это было так, тогда это точно не какой-то сбой, пришлось бы отвечать. Была возможность, что это одна ракета, тогда пришлось бы выяснять, была ли это техническая неисправность или намеренная атака и провокация. Но получается, что это, к сожалению, была ракета украинской ПВО", - сказал Юраш.

По словам журналиста, реакция со стороны НАТО (например, в виде усиленной поддержки Украины оружием) должна была бы последовать на гибель десятков тысяч украинцев из-за российской агрессии, а не случайную гибель двух поляков.

"То, что эти два человека погибли - это, безусловно, трагедия, но они погибли все же случайно. А 40 тысяч украинских гражданских и погибшие военные - это больше, чем два человека, на это надо реагировать", - добавил Юраш.

Как отметил польский журналист, случившаяся трагедия в целом не поменяет ситуацию, поскольку речь идет о несчастном случае, а не о российской атаке.