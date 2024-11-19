Трагедия в Киеве: мужчина погиб после падения с крыши торгового центра (видео)

Сегодня, 19 ноября, в Дарницком районе Киева произошла трагедия: мужчина упал с крыши торгового центра "Пирамида" на Позняках. Он скончался до того, как прибыли экстренные службы.

Сейчас идет выяснение обстоятельств инцидента. Судебно-медицинские эксперты и следственно-оперативная группа работают на месте происшествия. Полиция сообщила, что правовую квалификацию этого случая определят по завершении следственных действий и установлении всех деталей трагедии.

Правоохранители сообщают, что предварительно известно, что погибшему около 30 лет. Он упал с крыши торгового центра и погиб на месте.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики и полиция. Как сообщили РБК-Украина в полиции Киева, тело мужчины обнаружили прохожие и сразу вызвали экстренные службы.

Напомним, 16 ноября в Днепровском районе Киева загорелся торговый павильон на рынке "Десна". Сообщение о пожаре на улице Николая Кибальчича поступило спасателям в 18:44. Как сообщили в ГСЧС, пожар был ликвидирован в 19:50. Огонь охватил площадь около 50 кв. м. В результате инцидента пострадали два человека. Один из них госпитализирован в больницу, еще один получил медицинскую помощь на месте.

Также мы рассказывали о том, что в жилом массиве Академгородок в Святошинском районе Киева запустили салюты сразу после окончания воздушной тревоги. В полиции сообщили, нарушителя, которым оказался парень 2000 или 2001 года рождения, уже задержали. В настоящее время продолжается расследование, по результатам которого будет определена мера наказания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.