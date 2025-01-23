Трагедия в Хмельницкой области: в пожаре погибла девочка, ее брата спас сосед

В среду, 22 января, в селе Сивороги Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошел пожар в жилом доме, в котором находилось двое малолетних детей. Трагедия унесла жизнь 2-летней девочки, а ее 5-месячного брата спас сосед, который первым бросился на помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области и Полицию Хмельницкой области.
Как сообщают спасатели, возгорание произошло около 10 утра. Мать детей находилась во дворе, когда увидела густой дым и начала звать на помощь. Сосед, который услышал ее крики, смог вынести младенца из дома, после чего приехали пожарные. В здании обнаружили тело 2-летней девочки без признаков жизни – она погибла от полученных ожогов.
Мальчика срочно доставили в реанимационное отделение Хмельницкой областной больницы, где за его жизнь борются медики.
Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения пожарной безопасности, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 270 УК Украины), а также по статье о злостном невыполнении родителями обязанностей по уходу за ребенком (ч. 1 ст. 166 УК Украины). Сейчас продолжается следствие для установления всех обстоятельств трагедии.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Николаевской области 16-летний Дмитрий спас своего 8-летнего брата Владислава во время пожара. Инцидент произошел, когда шестеро детей, оставаясь дома, еще спали. После того, как мать почувствовала запах дыма, Дмитрий бросился в задымленный дом, где на ощупь нашел младшего брата и вынес его из огня. Владислава, который получил ожоги, госпитализировали в Николаев, где он уже перенес операцию. Сам Дмитрий вместе с еще одним братом Кириллом пытался потушить пламя до приезда спасателей, чтобы спасти жилье.
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