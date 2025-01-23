Трагедия в Хмельницкой области: в пожаре погибла девочка, ее брата спас сосед

В среду, 22 января, в селе Сивороги Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошел пожар в жилом доме, в котором находилось двое малолетних детей. Трагедия унесла жизнь 2-летней девочки, а ее 5-месячного брата спас сосед, который первым бросился на помощь.

Как сообщают спасатели, возгорание произошло около 10 утра. Мать детей находилась во дворе, когда увидела густой дым и начала звать на помощь. Сосед, который услышал ее крики, смог вынести младенца из дома, после чего приехали пожарные. В здании обнаружили тело 2-летней девочки без признаков жизни – она погибла от полученных ожогов.

В пожаре в Хмельницкой области погибла девочка (фото: ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области)

Мальчика срочно доставили в реанимационное отделение Хмельницкой областной больницы, где за его жизнь борются медики.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения пожарной безопасности, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 270 УК Украины), а также по статье о злостном невыполнении родителями обязанностей по уходу за ребенком (ч. 1 ст. 166 УК Украины). Сейчас продолжается следствие для установления всех обстоятельств трагедии.