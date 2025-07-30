Трагедия в Гималаях: легендарная биатлонистка Лаура Дальмайер попала под камнепад

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер попала под камнепад, покоряя вершину Лайла-Пик в Пакистане. Спортсменка, скорее всего, погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Лауры в Инстаграм .

От биатлона до горных вершин

Немка Лаура Дальмайер завершила карьеру в биатлоне в 2019 году в возрасте 25 лет, но не покинула экстремальные вызовы

Дальмайер получила лицензию горного и лыжного гида, а также участвовала в горных спасательных операциях, покорила немало вершин - от Альп до Гималаев.

В сезоне 2023-2025 годов она установила рекордное восхождение на Ама-Даблам в Непале, а также преодолела Северную стену Эйгера и Восточную стену Ватцманна.

Однако новое испытание оказалось трагическим.

Камнепад на высоте 5700 метров

28 июля во время подъема на высоте 5700 м ее ударили обвалившиеся камни. Это произошло вблизи вершины Лайла-Пик (6069 м), в одном из самых опасных районов Пакистана.

Партнерша спортсменки смогла добраться до безопасного места и вызвать помощь. Впрочем, из-за высокой лавинной опасности, сложных погодных условий и удаленности региона спасательный вертолет не смог совершить посадку.

29 июля авиационная группа смогла провести облет района, однако обнаружить признаков жизни не удалось. Но официального подтверждения смерти нет, ведь тело альпинистки до сих пор находится под завалами.

Как сообщили в компании Shipton Trek & Tours Pakistan, наземную спасательную операцию начала команда из четырех опытных альпинистов - трое из которых американцы, еще один - гражданин Германии.

Местные чиновники, в частности Ариб Ахмед Мухтар, заявили, что в условиях густых облаков, сильного ветра и дождя использование вертолета невозможно. А наземная группа отправилась на помощь в среду, 30 июля.

30 июля тело спортсменки остается под завалами, официального подтверждения смерти нет. Спасательная команда движется к пострадавшей, но из-за опасных условий операция продвигается медленно.

Семья Лауры просит уважать их приватность и не распространять неподтвержденную информацию.

Спортивный мир продолжает верить в спасение.