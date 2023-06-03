Трагедия в Деснянском районе: охранника поликлиники взяли под стражу

Охранник поликлиники Вадим Мошкин

Суд избрал для охранника меру пресечения на 2 месяца без права на залог. Мужчина признал свою вину. По его словам, во время воздушной тревоги он не успел впустить людей в укрытие.

Руководитель поликлиники Олег Шугалевич

Голосеевский суд отправил руководителя поликлиники под круглосуточный домашний арест.

Заместитель директора поликлиники по технической части Василий Десик

Суд оставил подозреваемого под круглосуточным домашним арестом на 2 месяца.

Заместитель главы Деснянской районной администрации Ирина Алексеенко

Заместительницу главы райадминистрации подозревают в служебной халатности, повлекшей смерть людей. Женщина, со своей стороны, отрицает вину, поскольку, по ее словам, контроль за состоянием укрытий не входил в ее обязанности.

Суд отправил Алексеенко под круглосуточный домашний арест.

Трагедия в Деснянском районе

В ночь на 1 июня Российская Федерация в очередной раз атаковала Киев ракетами и дронами. Противовоздушные силы Украины отбили все вражеские цели, однако обломки отдельных снарядов упали в нескольких районах столицы.

В Деснянском районе Киева обломки ракеты упали рядом с укрытием поликлиники в результате чего погибли три человека: ребенок, его мама и еще одна женщина. Как позже выяснилось, погибшие бежали в укрытие, однако не смогли попасть в него из-за закрытой двери.