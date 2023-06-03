RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трагедия в Деснянском районе: охранника поликлиники взяли под стражу

Фото: трагедия в Деснянском районе: охранника поликлиники заключили под стражу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом укрытии в поликлинике во время масштабного обстрела России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Охранник поликлиники Вадим Мошкин

Суд избрал для охранника меру пресечения на 2 месяца без права на залог. Мужчина признал свою вину. По его словам, во время воздушной тревоги он не успел впустить людей в укрытие.

Руководитель поликлиники Олег Шугалевич

Голосеевский суд отправил руководителя поликлиники под круглосуточный домашний арест.

Заместитель директора поликлиники по технической части Василий Десик

Суд оставил подозреваемого под круглосуточным домашним арестом на 2 месяца.

Заместитель главы Деснянской районной администрации Ирина Алексеенко

Заместительницу главы райадминистрации подозревают в служебной халатности, повлекшей смерть людей. Женщина, со своей стороны, отрицает вину, поскольку, по ее словам, контроль за состоянием укрытий не входил в ее обязанности.

Суд отправил Алексеенко под круглосуточный домашний арест.

Трагедия в Деснянском районе

В ночь на 1 июня Российская Федерация в очередной раз атаковала Киев ракетами и дронами. Противовоздушные силы Украины отбили все вражеские цели, однако обломки отдельных снарядов упали в нескольких районах столицы.

В Деснянском районе Киева обломки ракеты упали рядом с укрытием поликлиники в результате чего погибли три человека: ребенок, его мама и еще одна женщина. Как позже выяснилось, погибшие бежали в укрытие, однако не смогли попасть в него из-за закрытой двери.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине