Трагедия в Броварах. Стало известно, когда пройдет прощание с руководством МВД и экипажем

Прощение с руководством МВД

Церемония прощания с погибшими руководителями и сотрудниками Министерства внутренних дел пройдет в Национальном центре "Украинский дом" в Киеве. Начало запланировано на 11:00.

Завтра почтят память погибших в результате авиакатастрофы в Броварах:

министра внутренних дел Дениса Монастырского;

его первого заместителя Евгения Енина;

государственного секретаря МВД Юрия Лубковича;

заместителя руководителя Патронатной службы МВД Татьяны Шутяк;

начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаила Павлушко;

старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко;

ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.

Прощение с экипажем

Прощание с личным составом Специального авиационного отряда состоится завтра в 13:00 в Нежине (Черниговская область). Церемония пройдет на вертолетной площадке №4 аэродрома.

В результате падения вертолета в Броварах погибли: