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Трагедия в Броварах: в полиции призвали не хайповать на причинах

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Украина, Вторник 24 января 2023 14:24
Трагедия в Броварах: в полиции призвали не хайповать на причинах Фото: спикер Национальной полиции Украины Марьяна Рева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Выводы о причинах трагедии в Броварах 18 января, где при падении геликоптера разбились представители руководящего сектора МВД Украины пока делать рано. Проводятся экспертизы, результаты которых будут оглашены, после того, как они станут известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Нацполиции Марьяны Ревы.

"Странно читать такие "вбросы" (в сети сообщали, что, например, причиной ЧП является ошибка пилота, - ред.). Работает правительственная комиссия по расследованию этой трагедии, ведется следствие в СБУ и ГБР, полиция присоединяется к расследованию в рамках межведомственной следственной группы. Как можно делать какие-то выводы, не имея результатов экспертиз, которые продолжаются не один день?" - говорит она.

Рева заверила, как только будут известны подтвержденные данные о причинах и обстоятельствах падения вертолета, общественности обязательно сообщат.

"В очередной раз просим доверять только информации от официальных лиц, а разных анонимных "источников" в разных ведомствах - не хайповать на этой важной и чувствительной теме", - добавила она.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины образовал правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы вертолета в Броварах.

По данным на 21 января расследование падения вертолета в Броварах продолжается. Первые результаты могут быть известны уже на этой неделе.

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