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Трагедия в Броварах: Клименко рассказал, как идет следствие

Фото: Игорь Клименко рассказал, как идет следствие трагедии в Броварах (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители все еще ждут результаты экспертиз по авиакатастрофе в городе Бровары. Там погибли представители руководящего сектора МВД Украины.

Об этом заявил в эфире телемарафона сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, следователи все еще ожидают результатов технических экспертиз, так как они требуют некоторого времени для того, чтобы они были закончены и должным образом оформлены.

Кроме того, правоохранители разрабатывают все версии, которые были озвучены в первые дни трагедии.

"Пока не будет экспертиз, говорить о какой-то версии преждевременно", - подчеркнул Клименко.

Напомним, что 18 января в Броварах на детский сад упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.

Отметим, что в настоящее время СБУ рассматривает три версии причин трагедии, а именно: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Добавим, что правительство также поручило создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование падения вертолета в Броварах.

Тем временем и. о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко пообещал поскорее установить причины трагедии.

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Министерство внутренних дел УкраиныБроварыКлименкоДенис Монастырский