Трагедия в Броварах: Клименко рассказал, как идет следствие

Правоохранители все еще ждут результаты экспертиз по авиакатастрофе в городе Бровары. Там погибли представители руководящего сектора МВД Украины.
Об этом заявил в эфире телемарафона сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина.
По его словам, следователи все еще ожидают результатов технических экспертиз, так как они требуют некоторого времени для того, чтобы они были закончены и должным образом оформлены.
Кроме того, правоохранители разрабатывают все версии, которые были озвучены в первые дни трагедии.
"Пока не будет экспертиз, говорить о какой-то версии преждевременно", - подчеркнул Клименко.
Напомним, что 18 января в Броварах на детский сад упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.
Отметим, что в настоящее время СБУ рассматривает три версии причин трагедии, а именно: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.
Добавим, что правительство также поручило создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование падения вертолета в Броварах.
Тем временем и. о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко пообещал поскорее установить причины трагедии.
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