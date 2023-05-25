Трагедия в Броварах: глава МВД рассказал, когда ждать результатов расследования

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что о результатах расследования аварии вертолета в Броварах скоро сообщат. По его словам, это произойдет "достаточно быстро".

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

"Офис Генпрокурора и Государственное бюро расследований проводят это расследование, я надеюсь, в ближайшее время смогут поделиться результатами данного производства. С моей стороны было бы некорректно комментировать ход досудебного расследования, не относящегося к МВД", - сказал он.

Клименко отметил, что, по его мнению, это "будет достаточно быстро".

Глава МВД также рассказал, что удалось сделать уже после трагедии во избежание подобных случаев.

"Мы начали коренным образом изменять систему управления внутренней авиацией в МВД. Мы начали с того, что мы запретили всем руководителям пользоваться во время военного состояния авиационным транспортом - это и вертолеты, и самолеты. Но вопроса в подготовке технического персонала. Авиационной техники в МВД достаточно много ", - рассказал он.

В то же время, по словам Клименко, правоохранители вместе с Министерством инфраструктуры сегодня уже приступили к формированию единой системы функционирования европейского авиационного парка Украины.

"Поэтому мы все должны сделать, чтобы безопасность в наших подразделениях, и не только в МВД, но и в других ведомствах была максимально соблюдена", - констатировал он.

Трагедия в Броварах

18 января в Броварах на детский сад упал вертолет Super Puma. На его борту находилось руководство МВД в количестве 9 человек, включая министра Дениса Монастырского и его первого зама Евгения Енина. Погибли все, кто находился в вертолете, включая пилотов. В общей сложности сообщалось о 14 погибших и 25 раненых.

В Кабмине тут же поручили создать специальную рабочую группу, которая взяла на контроль расследование падения вертолета в Броварах. А в СБУ назвали несколько версий трагедии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства. После трагедии в Броварах министрам запретили летать на вертолетах. Пока им разрешено передвигаться только на автомобилях.