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Трагедия возле укрытия в Киеве: замдиректора поликлиники оставили под домашним арестом

Фото: фигуранта дела о гибели людей возле укрытия в Киеве оставили под домашним арестом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Суд решил не менять меру пресечения заместителю директора поликлиники, который фигурирует в деле о гибели трех человек возле укрытия в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру в Telegram.

Как рассказали в прокуратуре, Голосеевский районный суд Киева отклонил ходатайство заместителя директора поликлиники о смягчении ему меры пресечения.

Подозреваемый хотел, чтобы домашний арест сменили на другую меру пресечения, которая не связана с ограничением передвижения.

"Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства. Суд, заслушав доводы сторон, поддержал позицию стороны обвинения и отказал подозреваемому в удовлетворении ходатайства", - отмечают в прокуратуре.

Трагедия в Киеве

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты пытались атаковать Киев баллистическими ракетами "Искандер". Украинским защитникам удалось сбить все воздушные цели, но на столицу тогда упали обломки ракет.

В результате инцидента в Киеве погибло три человека - две женщины и ребенок. В момент падения обломков они находились возле укрытия, которое оборудовали в поликлинике, но дверь была закрыта.

Позже правоохранители задержали трех чиновников - первого заместителя Деснянской РГА, директора медучреждения и его заместителя, а также охранника.

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