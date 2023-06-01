Трагедия возле укрытия в Киеве: прокуратура рассказала, был ли охранник пьяным

По словам Ефимова, медицинское освидетельствование охранника показало, что он был трезв.

Трагедия в Киеве

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Киев ракетами из ОТРК "Искандер". Силы ПВО сбили все ракеты, однако их обломки упали на проезжую часть в Днепровском районе и вблизи поликлиники в Деснянском районе.

В результате падения обломков российских ракет в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок. В момент падения обломков они находились вблизи укрытия, потому что поликлиника была закрыта.

Из-за этого инцидента полиция уже возбудила уголовное дело. А мэр города Виталий Кличко попросил отстранить от исполнения обязанностей на время следствия главу Деснянского района.

При этом в Украине проверят работу всех укрытий после трагедии в Деснянском районе. А Киевские укрытия в это время будут открыты на постоянной основе даже несмотря на то, что там могут действовать вандалы и бездомные.

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