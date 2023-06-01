Трагедия возле укрытия в Киеве: прокуратура рассказала, был ли охранник пьяным

Сотрудники полиции проверили информацию о нетрезвом охраннике столичной поликлиники в Деснянском районе, где ночью люди не могли попасть в укрытие.
Об этом рассказал руководитель Деснянской окружной прокуратуры Киева Антон Ефимов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По словам Ефимова, медицинское освидетельствование охранника показало, что он был трезв.
Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Киев ракетами из ОТРК "Искандер". Силы ПВО сбили все ракеты, однако их обломки упали на проезжую часть в Днепровском районе и вблизи поликлиники в Деснянском районе.
В результате падения обломков российских ракет в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок. В момент падения обломков они находились вблизи укрытия, потому что поликлиника была закрыта.
Из-за этого инцидента полиция уже возбудила уголовное дело. А мэр города Виталий Кличко попросил отстранить от исполнения обязанностей на время следствия главу Деснянского района.
При этом в Украине проверят работу всех укрытий после трагедии в Деснянском районе. А Киевские укрытия в это время будут открыты на постоянной основе даже несмотря на то, что там могут действовать вандалы и бездомные.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.