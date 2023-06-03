Трагедия возле укрытия в Киеве: руководителя поликлиники отправили под домашний арест

Суд в столице отправил руководитель поликлиники под круглосуточный домашний арест.

Напомним, ранее правоохранители объявили подозрение четырем фигурантам дела о гибели людей возле закрытого укрытия в Киеве. Их подозревают в служебной халатности и оставлении в опасности.

Трагедия в Киеве

Напомним, в ночь на 1 июня Россия атаковала Киев ракетами, силы ПВО сбили все вражеские цели, но обломки упали в нескольких районах столицы.

В частности, в Деснянском районе обломки ракеты упали возле укрытия поликлиники. В результате инцидента погибли ребенок, его мама и еще одна женщина. Оказалось, что люди бежали к укрытию, которое на момент обстрела было закрыто.

Полиция возбудила уголовное дело по данному факту, а троих чиновников и охранника задержали.

После трагедии в Киеве и по всей Украине проводятся проверки укрытий. Такой приказ дал президент Владимир Зеленский.

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