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Трагедия возле укрытия в Киеве: руководителя поликлиники отправили под домашний арест

Фото: руководителя поликлиники в Киеве отправили под домашний арест (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Суд избрал меру пресечения руководителю поликлиники Деснянского района Киева, возле которой в ночь на 1 июня погибли три человека. Они бежали к укрытию, которое было закрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Суд в столице отправил руководитель поликлиники под круглосуточный домашний арест.

Напомним, ранее правоохранители объявили подозрение четырем фигурантам дела о гибели людей возле закрытого укрытия в Киеве. Их подозревают в служебной халатности и оставлении в опасности.

Трагедия в Киеве

Напомним, в ночь на 1 июня Россия атаковала Киев ракетами, силы ПВО сбили все вражеские цели, но обломки упали в нескольких районах столицы.

В частности, в Деснянском районе обломки ракеты упали возле укрытия поликлиники. В результате инцидента погибли ребенок, его мама и еще одна женщина. Оказалось, что люди бежали к укрытию, которое на момент обстрела было закрыто.

Полиция возбудила уголовное дело по данному факту, а троих чиновников и охранника задержали.

После трагедии в Киеве и по всей Украине проводятся проверки укрытий. Такой приказ дал президент Владимир Зеленский.

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