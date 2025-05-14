Трагедия в АПЛ. Футболиста "Ноттингем Форест" ввели в искусственную кому: что произошло

Что случилось с Тайво Авонии

На 83-й минуте игры 11 мая Авонии вышел на замену. Через шесть минут он мог забить, но не попал в пустые ворота.

Во время прыжка, когда форвард пытался дотянуться до мяча, он по инерции заехал в ворота и столкнулся с защитником "Лестера" Факундо Буонанотте, после чего животом врезался в штангу. Несмотря на травму, Авонии доиграл матч до финального свистка.

Инцидент вызвал возмущение у владельца клуба Эвангелоса Маринакиса, который после игры публично спросил у тренера команды Нуну Эшпириту Санту, почему тот не заменил игрока сразу после столкновения.

Однако в клубе отрицают любые конфликты.

"Правда заключается в том, что не было никакого конфликта - ни с Нуну, ни с кем-то другим, ни на поле, ни на стадионе. Все мы лишь разделяли разочарование, потому что медицинская команда не должна была позволять игроку продолжать матч", - говорится в заявлении.

"Лесники" также призвали всех "воздержаться от поспешных выводов и распространения фейковых новостей в интернете, не зная всех деталей о ситуации и ее контексте".

Что с состоянием здоровья Авонии

13 мая "Ноттингем Форест" сообщил, что футболист перенес срочную операцию на брюшной полости.

По данным The Athletic, его ввели в состояние искусственной комы, чтобы помочь организму восстановиться после хирургического вмешательства.

Что известно об Авонии

Авонии перешел в английский клуб в июле 2022 года из "Униона" (Берлин) за 20,2 млн евро. В сезоне 2024/25 он провел 32 матча, забил 2 гола.

"Ноттингем Форест" гарантировал себе участие в еврокубках и борется за выход в Лигу чемпионов, отставая от "Челси" на одно очко. Следующий матч команда проведет 18 мая против "Вест Хэма".