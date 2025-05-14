Трагедия в АПЛ. Футболиста "Ноттингем Форест" ввели в искусственную кому: что произошло
Нигерийский нападающий "Ноттингем Форест" Тайво Авонии оказался в реанимации после инцидента, который случился во время матча 36-го тура АПЛ против "Лестера" (2:2).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "лесников".
Что случилось с Тайво Авонии
На 83-й минуте игры 11 мая Авонии вышел на замену. Через шесть минут он мог забить, но не попал в пустые ворота.
Во время прыжка, когда форвард пытался дотянуться до мяча, он по инерции заехал в ворота и столкнулся с защитником "Лестера" Факундо Буонанотте, после чего животом врезался в штангу. Несмотря на травму, Авонии доиграл матч до финального свистка.
Инцидент вызвал возмущение у владельца клуба Эвангелоса Маринакиса, который после игры публично спросил у тренера команды Нуну Эшпириту Санту, почему тот не заменил игрока сразу после столкновения.
Однако в клубе отрицают любые конфликты.
"Правда заключается в том, что не было никакого конфликта - ни с Нуну, ни с кем-то другим, ни на поле, ни на стадионе. Все мы лишь разделяли разочарование, потому что медицинская команда не должна была позволять игроку продолжать матч", - говорится в заявлении.
"Лесники" также призвали всех "воздержаться от поспешных выводов и распространения фейковых новостей в интернете, не зная всех деталей о ситуации и ее контексте".
Что с состоянием здоровья Авонии
13 мая "Ноттингем Форест" сообщил, что футболист перенес срочную операцию на брюшной полости.
По данным The Athletic, его ввели в состояние искусственной комы, чтобы помочь организму восстановиться после хирургического вмешательства.
Что известно об Авонии
Авонии перешел в английский клуб в июле 2022 года из "Униона" (Берлин) за 20,2 млн евро. В сезоне 2024/25 он провел 32 матча, забил 2 гола.
"Ноттингем Форест" гарантировал себе участие в еврокубках и борется за выход в Лигу чемпионов, отставая от "Челси" на одно очко. Следующий матч команда проведет 18 мая против "Вест Хэма".
Недавно мы писали, что "Манчестер Юнайтед" установил сразу два антирекорда XXI века.
Также смотрите, как Варди оригинально остановил матч, потому что судья "получил" по голове.