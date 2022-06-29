Після трагедії у Кременчуку ТРЦ у Києві змінюють правила роботи: що відомо
Після ракетного удару росіян по ТРЦ у Кременчуку, який не закрився під час повітряної тривоги, ТРЦ у Києві змінюють правила роботи. Деякі закриватимуться на вхід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію ТРЦ.
Зокрема, торговельно-розважальний центр Respublika Park під час повітряної тривоги не працює на вхід.
"Під час повітряної тривоги просимо персонал та відвідувачів терміново слідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться в повідомленні.
Найближче бомбосховище від Respublika Park знаходиться на ст. м. Теремки.
Крім того, у Lavina Mall повідомили про найближче бомбосховище поруч з ТРЦ. Дане сховище за адресою вул. Синьоозерна 6 є офіційним і надане КМДА, як найближче до ТРЦ. За правилами кожен громадянин має вільний доступ до нього.
"Тому слідкуйте за сигналами повітряної тривоги, зберігайте інформацію про найближче укриття, перечекайте ймовірну загрозу, а після відбою - чекаємо вас знову в Lavina", - йдеться в повідомленні.
У ТРЦ DREAM повідомили, що під час повітряної тривоги Співробітники ТРЦ, Орендарі, відвідувачі повинні спуститися на перший поверх ТРЦ, направлятися до найближчих виходів та прямувати до укриття. Найближчі укриття знаходяться в метрополітені на станціях метро: "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра". Усі виходи ТРЦ під час повітряної тривоги відкриті на вихід.
Нагадаємо, 27 червня російські війська завдали ракетного удару ТРЦ "Амстор" у Кременчуку. Загинули 20 осіб, постраждали 59.
Генпрокуратура збирається з’ясувати, чому ТЦ в Кременчуку не був евакуйований під час повітряної тривоги.
Як повідомляло РБК-Україна через ракетний удар по ТЦ у Кременчуку, в Києві перевірять усі ТРЦ. Перевірки стосуватимуться дотримання схеми евакуації під час повітряної тривоги.
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