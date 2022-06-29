Після трагедії у Кременчуку ТРЦ у Києві змінюють правила роботи: що відомо

Після ракетного удару росіян по ТРЦ у Кременчуку, який не закрився під час повітряної тривоги, ТРЦ у Києві змінюють правила роботи. Деякі закриватимуться на вхід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію ТРЦ.

Зокрема, торговельно-розважальний центр Respublika Park під час повітряної тривоги не працює на вхід.

"Під час повітряної тривоги просимо персонал та відвідувачів терміново слідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться в повідомленні.

Найближче бомбосховище від Respublika Park знаходиться на ст. м. Теремки.

Крім того, у Lavina Mall повідомили про найближче бомбосховище поруч з ТРЦ. Дане сховище за адресою вул. Синьоозерна 6 є офіційним і надане КМДА, як найближче до ТРЦ. За правилами кожен громадянин має вільний доступ до нього.

"Тому слідкуйте за сигналами повітряної тривоги, зберігайте інформацію про найближче укриття, перечекайте ймовірну загрозу, а після відбою - чекаємо вас знову в Lavina", - йдеться в повідомленні.

У ТРЦ DREAM повідомили, що під час повітряної тривоги Співробітники ТРЦ, Орендарі, відвідувачі повинні спуститися на перший поверх ТРЦ, направлятися до найближчих виходів та прямувати до укриття. Найближчі укриття знаходяться в метрополітені на станціях метро: "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра". Усі виходи ТРЦ під час повітряної тривоги відкриті на вихід.