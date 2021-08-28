84 роки і 50 млн: Toyota святкує день народження і випускає ювілейний автомобіль Corolla

Ювілейна 50-мільйонна Toyota Corolla зійшла з конвеєра в липні цього року. Щоб відзначити це досягнення, Toyota згадала найбільш знакові моменти еволюції моделі.

Toyota Corolla першого покоління

Автомобіль першого покоління оснащувався чотирициліндровим двигуном об'ємом 1,1 літра. Він розвивав 60 к.с. і йому було потрібно близько 17 секунд, щоб розігнатися з місця до 100 км/ч. ціни на Короллу першої генерації стартували з позначки в 1700 доларів.

Toyota Corolla другого покоління

Продажі Corolla істотно виросли з появою другого покоління, яке з'явилося в кінці 1973 року. Нафтова криза зробила невеликі економічні автомобілі більш популярними. Друга генерація оснащувалася 73-сильним мотором і двоступеневою автоматичною коробкою передач. Вже в другому поколінні Corolla стала другим найбільш продаваним автомобілем в історії.

Toyota Corolla третьего поколения

Третя генерація з'явилася в 1975 році. Нова Corolla мала широку лінійку моторів об'ємом від 1,2 до 1,6 літра. Це покоління також отримало нові типи кузова на додаток до хетчбека, а саме - купе і ліфтбек.

Toyota Corolla четвертого покоління

У 1980 році Corolla четвертого покоління продемонструвала публіці більш незграбний дизайн, а також більше простору в салоні. Потужність 1,8-літрового бензинового двигуна як і раніше становила всього 75 кінських сил. Але опціональний 1,6-літровий двигун з верхнім розташуванням распредвала розвивав вже 90 к. с.

Toyota Corolla п'ятого покоління

У 1985 році Toyota представила Corolla п'ятого покоління, яка вперше була передньопривідною. Звичайно, не всі Corolla п'ятого покоління були передньопривідними. Моделі AE86, пропоновані з кузовами купе і хетчбек, мали Задній привід.

Toyota Corolla шостого покоління

Corolla шостого покоління повністю відмовилася від заднього привода. Всі версії комплектувалися 16-клапанним двигуном з двома верхніми распредвалами. Вони також отримали чотири важільну незалежну підвіску, а універсал Corolla All-Trac вперше привніс в модельний ряд повний привід. Спортивна модифікація GT-S отримала модні в 80-ті висувні фари і найпотужніший двигун за всі шість генерацій Королли - потужністю 135 к. с.

Toyota Corolla сьомого покоління

Сьоме покоління випускалося з 1993 по 1997 рік. Corolla позбулася всіх екзотичних типів кузова, залишивши тільки седан і універсал. Ця генерація принесла моделі титул найбільш продаваного автомобіля всіх часів, випередивши Volkswagen Beetle.

Toyota Corolla восьмого покоління

Восьме покоління істотно збільшилося в розмірах, і вперше на Короллі з'явилися бічні подушки безпеки. 1,8-літровий двигун зі змінними фазами газорозподілу видавав скромні 120 к.с., але відрізнявся високою надійністю і невибагливістю до якості палива.

Toyota Corolla дев'ятого покоління

У 2002 році на зміну йому прийшов автомобіль дев'ятого покоління, який знову підріс в розмірах. У тому ж році модель отримала премію "Автомобіль року" за версією журналу "What Car". Незважаючи на свій поважний вік, цей автомобіль все ще виробляється в Китаї під назвою Corolla EX.

Toyota Corolla десятого покоління

Десяте покоління представили в 2006-му.на японському ринку цей автомобіль називався Corolla Axio. Для Corolla в кузові хетчбек було придумано нову назву Toyota Auris, під яким ця модель продавалася на ринках Японії і Європи. Десята Королла за результатами краш-тестів Euro NCAP стала першим у світі автомобілем С-класу, який отримав 5 зірок за пасивну безпеку.

Toyota Corolla одинадцятого покоління

Одинадцяте покоління презентували в 2012 році. Вперше для моделі була застосована система автоматичного екстреного гальмування, попередження про виїзд зі смуги руху тощо. Також це покоління вперше приміряло на себе гібридні технології. Особливу популярність гібриди отримали в Європі і Японії.

Toyota Corolla дванадцятого покоління покоління

У поточному, дванадцятому поколінні, яке випускається з 2018 року, хетчбек знову носить ім'я Corolla. Модель також вперше отримала "кросоверну" версію Corolla Cross. Також повернулася задня багатоважільна підвіска для всіх версій, включаючи базову комплектацію.