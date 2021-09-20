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Toyota зупиняє заводи в Японії, черга на позашляховик Land Cruiser 300 розтягнулася на 4 роки

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Понеділок 20 вересня 2021 11:38
Toyota зупиняє заводи в Японії, черга на позашляховик Land Cruiser 300 розтягнулася на 4 роки Land Cruiser 300 (Фото: toyota.jp)
Автор: Олександр Мороз

Попри ажіотажний попит на новий позашляховик Land Cruiser 300, всі 14 японських заводів Toyota в жовтні припинять виробництво. Це ще більше посилить ситуацію з поставками "трехсотки", черга на яку розтягнулася на кілька років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Car Watch.

Причина зупинки заводів Тойоти в Японії - та ж, що й у більшості інших автовиробників: нестача чіпів і комплектуючих через поширення пандемії коронавірусу.

Toyota зупиняє заводи в Японії, черга на позашляховик Land Cruiser 300 розтягнулася на 4 роки

Буде припинена робота 27 ліній конвеєрів з 28, наявних на 14 японських заводах марки. Через 11-денну паузу у виробництві замість запланованих у жовтні 880 тисяч машин буде випущено не більше 550 тисяч.

Найсильніше криза вдарить по збірці моделей Land Cruiser 300 і Lexus LX, а пауза у виробництві сімейства Corolla і кросоверів C-HR складе від одного до дев'яти днів.

Toyota зупиняє заводи в Японії, черга на позашляховик Land Cruiser 300 розтягнулася на 4 роки

Зараз черга на новий Land Cruiser, продажі якого стартували влітку, в Японії вже розтягнулася більш ніж на чотири роки. В інших країнах ситуація ще гірше - багато дилерів марки використовують машини, що є у них в наявності, лише у якості виставкових зразків в шоу-румах. А у деяких випадках - продають з великою накруткою.

Нагадаємо, Toyota Land Cruiser 300 випробували на справжньому бездоріжжі. Автомобіль їде по піску, долає броди й навіть стрибає з трамплінів.

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