Главная » Бизнес

Townhall рассказало о российском вмешательстве в фармацевтический рынок Украины

Украина, Четверг 27 ноября 2025 10:42
UA EN RU
Townhall рассказало о российском вмешательстве в фармацевтический рынок Украины Фото: Townhall рассказало о российском вмешательстве в фармацевтический рынок Украины (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Американское консервативное республиканское медиа Townhall опубликовало материал, в котором призвало остановить деятельность украинского дистрибьютора VENTA, который является дочерним предприятием российской фармацевтической фирмы KATREN.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую статью.

Автор статьи отмечает, что пока мир с нетерпением ждет возможный мирный план, "разворачивается другая битва" - за российский контроль над фармацевтической отраслью Украины, ведь Москва полагается на коррупцию так же, как и на военную силу.

"Эта токсичная стратегия проникла в один из важнейших секторов Украины. В Украине она действует через скомпрометированных бизнесменов, стремясь контролировать распределение фармацевтических препаратов", - говорится в статье.

Авторы материала отмечают, что крупнейший российский дистрибьютор KATREN расширил свою деятельность в Украине через дочернюю компанию VENTA. Как сообщается, Служба безопасности Украины и Печерский районный суд Киева обнаружили связи компании VENTA с Россией и возбудили уголовное дело, хотя несмотря на это VENTA свободно работает.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения в 2022 году KATREN продолжала управлять операциями VENTA, используя украинское подставное лицо - Александра Волошина. Автор материала отмечает, что это является классическим примером уклонения от санкций и отмывания денег с целью скрыть следы Москвы.

"С августа по октябрь 2025 года на украинские аптечные сети давили посредники, связанные с парламентом и Антимонопольным комитетом (АМКУ), которые угрожали штрафами и преследованиями, если аптеки не будут покупать по крайней мере половину своих запасов у VENTA", - отмечает автор статьи.

Авторы материала также предполагают, что давление на рынок может быть связано с политическими и бизнес-альянсами в Украине. В частности, в статье упоминается возможная связь между бизнесменами Борисом Кауфманом, Глебом Загорием и депутатом Давидом Арахамией.

В материале подчеркивается, что Москва не оставит украинским аптекам другого выбора, кроме как обогащать компанию, связанную с врагом. В материале указывается, что контроль России над поставками лекарств парализует работу больниц и даст Москве разведданные, замаскированные под коммерцию.

"Каждый доллар, поступающий в VENTA, поддерживает теневую экономику Кремля. Генеральный прокурор и Служба безопасности Украины должны расширить расследование по статье 111 - государственная измена - чтобы разоблачить финансовые сети, стоящие за VENTA", - говорится в статье.

Авторы подчеркивают, что российская коррупция больше не должна скрываться за флагом украинских корпораций. Это не просто коррупция, это инфильтрация.

"Россия ведет войну против Украины не только с помощью артиллерии и дронов, но и через поставки в аптечные сети и коррумпированные бюрократические структуры. В Украине борьба за свободу может зависеть не только от того, кто контролирует линию фронта, но и от того, кто контролирует лекарства", - отмечается в статье.

Как сообщалось ранее, украинские аптечные сети массово закрывают точки из-за экономических вызовов и отмены маркетинговых договоров с производителями. С начала года "Аптека 9-1-1" закрыла около 120 аптек, а "Подорожник" - 55 точек с планами закрытия еще 138.

аптеки Фармацевтические компании
