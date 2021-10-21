В Торонто невакцинованих поліцейських відправлятимуть в неоплачувану відпустку

Поліцейських Торонто відправлятимуть в неоплачувану відпустку, якщо до кінця листопада вони не пройдуть повний курс вакцинації проти коронавірусу. 90% правоохоронців отримали хоча б одну дозу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зазначається, що 90% правоохоронців отримали хоча б першу дозу препарату. Серед них 94% пройшли повний курс вакцинації.
Зокрема, Канадська радіомовна корпорація, Лікарня для хворих дітей Торонто і державні служби країни запровадили аналогічне правило для своїх співробітників.