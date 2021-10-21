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В Торонто невакцинованих поліцейських відправлятимуть в неоплачувану відпустку

Автор: Сергій Пишкін

Поліцейських Торонто відправлятимуть в неоплачувану відпустку, якщо до кінця листопада вони не пройдуть повний курс вакцинації проти коронавірусу. 90% правоохоронців отримали хоча б одну дозу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що 90% правоохоронців отримали хоча б першу дозу препарату. Серед них 94% пройшли повний курс вакцинації.

Зокрема, Канадська радіомовна корпорація, Лікарня для хворих дітей Торонто і державні служби країни запровадили аналогічне правило для своїх співробітників.

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