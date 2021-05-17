У Торонто невідомий влаштував стрілянину, є загинувший і постраждалі
Фото: у США влаштували стрілянину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Одна людина загинула і четверо постраждали в результаті стрілянини у канадському Торонто. Невідомий відкрив по автомобілю.
Відзначається, що в довколишніх будівлях виявлено слід від попадання куль.
"Повідомляється, що чоловік вийшов з машини і почав стріляти. Офіцери виявили п'ятьох постраждалих. Один з постраждалих помер від отриманих ран", - йдеться в повідомленні
Стрілок зник з місця інциденту на чорному автомобілі.
Нагадаємо, учениця середньої школи в місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька людей отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що в американському штаті Північна Кароліна сталася стрілянина. Унаслідок події загинули п'ятеро людей, двоє з яких - співробітники правоохоронних органів.