У торговому центрі Таїланда невідомий відкрив стрілянину

У результаті стрілянини в одному з торгових центрів в Бангкоку одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Khaosod English.

За даними поліції, невідомим були здійснені щонайменше сім пострілів, перш ніж нападникові вдалося втекти.

"Поліція заявила, що жінка була вбита, а ще одна людина поранена після того, як у вівторок вдень невідомий чоловік відкрив вогонь в торговому центрі в центрі Бангкока", - пишуть у виданні.

Як повідомляється, стрілок був колишнім чоловіком жертви та скоїв злочин через побутовий конфлікт . Пара розлучилася після 10 років спільного життя. Чоловік працює охоронцем в іншому торговому центрі. Поліція наразі розшукує стрілка.

Нагадаємо, в результаті масової стрілянини в Таїланді загинули не менше 30 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що таїландські правоохоронці встановили особу військовослужбовця, який влаштував стрілянину в торговому центрі Terminal 21 міста Корат.

Також, раніше повідомлялося, що поліція Таїланду ліквідувала військовослужбовця, який влаштував масову стрілянину. Його знешкодили в торговому центрі Terminal 21, де він переховувався понад 17 годин.