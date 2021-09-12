Топ-5 концепт-карів автосалону IAA в Мюнхені

Mercedes-Maybach EQS

Mercedes-Maybach EQS (Фото: media.daimler.com)

На Мюнхенському автосалоні найбільше новинок – серійних і концептуальних – показала компанія Mercedes-Benz. Серед концепт-карів варто виділити Mercedes-Maybach EQS. За заявою компанії, цей прототип електричного люксового позашляховика стане серійною моделлю в 2023 році.

Це перша спільна робота двох суббрендов марки – електромобільного Mercedes-EQ і люксового Mercedes-Maybach. Концепт виділяється традиційної для Майбаха двокольорового забарвленням і фірмової радіаторної гратами. А в салоні – три сенсорних екрана (водійський, центральний і для переднього пасажира) під одним загальним склом. Задні двері відчиняються за допомогою електроприводу кнопкою з водійського місця, а між кріслами другого ряду розмістилася ваза з квітами.

Розкішний салон декоровано елементами з обробкою із рожевого золота та білого рояльного лаку. Підлогове покриття виконано зі штучного хутра. Раніше ми докладно розповідали про Mercedes-Maybach EQS.

Mercedes-Benz Concept EQG

Mercedes-Benz Concept EQG (Фото: media.daimler.com)

Mercedes Concept EQG тільки формально є концепт-каром, насправді ж це передсерійний прототип електричного G-Class. Багато хто готував легендарному Гелендвагену кончину з переходом автомобільної індустрії на електрику, але в Мерседесі не мають наміру ховати свою чи не найбільшу культову модель.

Concept EQG побудовано не з нуля, він базується на платформі поточного покоління G-Class. Збережена лонжеронная рама у якості несучої конструкції, а повний привід реалізується за допомогою чотирьох електромоторів, кожен з яких обертає своє колесо. Зарядний кабель ховається в витонченому боксі на задніх дверях.

Серійне виробництво електричного "Геліка" планується розпочати в найближчі рік-два. Раніше ми докладно розповідали про Mercedes Concept EQG.

BMW i Vision Circular

BMW i Vision Circular (Фото: press.bmwgroup.com)

Компанія BMW привезла до Мюнхена електричний хетчбек i Vision Circular. Машина довжиною близько 4 метрів демонструє бачення німецького концерну, яким може бути компактний міський електромобіль у 2040 році.

Урбаністичний дизайн і однооб'ємний кузов без центральної стійки з дверима, що розчиняються в різні боки, - далеко не найголовніше в цьому концепті. Справа в тому, що BMW i Vision Circular демонструє можливості економіки замкнутого циклу в автомобілебудуванні.

Концептуальний електрокар на 30% зібрано в буквальному сенсі з відходів (алюміній і пластик). Надалі частка перероблених матеріалів може зрости до 50%. А батарея концепт-кару BMW може бути перероблена на 100% вже зараз. Раніше ми докладно розповідали про BMW i Vision Circular.

Porsche Mission R

Porsche Mission R (Фото: presse.porsche.de)

Концептуальний гоночний спорт-прототип Porsche Mission R став однією з окрас Мюнхенського автосалону. Електричний напрямок автомобільних гонок з кожним роком охоплює все нові напрямки (вже є серії Formula E для машин з відкритими колесами і Extreme E для позашляховиків), а Porsche своїм концептом робить наступний крок.

Тягова батарея ємністю 80 кВт•год забезпечує можливість заїзду тривалістю від 30 до 45 хвилин, а за часом кола машина порівнянна з бензиновим гоночним купе Porsche 911 GT3 Cup. На кожній осі встановлено по електромотору, які в сумі видют 680 к.с. в гоночному режимі і 1 088 "сил" - в кваліфікаційному.

Раніше ми докладно розповідали про Porsche Mission R.

Компанія Porsche відома тим, що всі її концепт-кари мають серійне продовження. Досить згадати, що перший серійний електрокар компанії Taycan виріс з прототипу Mission E, а Taycan Cross Turismo заснований на концепт-карі Mission E Cross Turismo. Тому чекаємо, чим стане Mission R - гоночним електричним болідом для монокубку або навіть наступним поколінням Cayman і Boxster, які можуть перейти на електротягу.

Renault 5

Renault 5 (media.renault.com)

Компанія Renault показала на автосалоні прототип електричного хетчбека Renault 5. Цей концепт - провісник відродження легендарної і мегапопулярной моделі. Тепер "п'ятірка" буде електричною.

Майбутній електричний Renault 5 стане частиною стратегічного плану Renault "Renaulution", який передбачає випуск семи нових електромобілів до 2025 року. Передбачається, що виробництво почнеться в найближчі роки, а ціни будуть починатися з 18,5 тисячі євро.

Раніше ми докладно розповідали про прототип електричного Renault 5. Компанія планує зробити серійний Renault 5 одним з найдоступніших (а значить, і масових) електрокарів в Європі.