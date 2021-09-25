Porsche, BMW та інші: ТОП-5 найшвидших кросоверів сучасності

Пішли ті часи, коли всі великі кросовери асоціювалися з сімейними неповороткими "бегемотиками" і тільки Porsche Cayenne стояв осібно в цій тусовці. Сьогодні у багатьох іменитих брендів є кросовери, здатні "виїжджати" з п'яти і навіть чотирьох секунд в розгоні до 100 км/год. А максимальна швидкість 300 км/год для сучасних SUV вже не є чимось незвичайним.

Bentley Bentayga Speed

Розгін до "сотні" — 3,9 секунди, максимальная швидкість — 305 км/год

Перший кросовер марки в 2019 році отримав найшвидшу модифікацію Speed. Кросовер оснащений добре знайомим за іншими моделями концерну 6,0-літровим W12, який розвиває 635 К.С. і 900 Нм максимального крутного моменту.

Цих цифр достатньо, щоб розганяти машину з місця до 100 км/год за 3,9 секунди. Виробляється Bentayga на заводі в Крю.

Для збільшення виробничих потужностей заводу Bentley інвестував в рідне підприємство близько 800 мільйонів фунтів стерлінгів і найняв 1 000 нових співробітників.

Найпотужніша модифікація Bentayga в Україну офіційно не поставляється, але за привезені з інших ринків нові Speed просять близько 12,5 млн гривень. Це найдорожчий і найповільніший автомобіль в нашому рейтингу.

Audi RS Q8

Розгін до "сотні" — 3,8 секунди, максимальная швидкість — 250 км/год

Найшвидший з кросоверів Audi представили на автосалоні в Лос-Анджелесі в листопаді 2019 року. Під капотом RS Q8 встановлений 4,0-літровий бензиновий V8 потужністю 600 к.с. і 800 Нм крутного моменту.

Тяга на колеса передається через 8-ступінчасту автоматичну коробку передач Tiptronic. Audi здатна розігнатися від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди.

Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці в 250 км/год, але опціональний пакет, в який входять карбон-керамічні гальма, збільшує її до 305 км/ч.

На українському ринку ціни на Audi RS Q8 стартують з позначки в 3 224 446 грн. За цю суму Ви отримуєте машину в базовому сірому кольорі і 22-дюймовими колесами.

BMW X6 M Competition

Розгін до "сотні" — 3,8 секунди, максимальная швидкість — 250 км/год

На місці цього купеобразного кросовера в нашому рейтингу міг би опинитися і Х5 М. З "шісткою" вони мають однакову технічну частину. Кросовер оснащений турбованим бензиновим V8 об'ємом 4,4 літра на 625 к.с. і 750 Нм, восьмиступінчастим "автоматом" і повнопривідною трансмісією M xDrive.

Баварським машинам під силу розігнатися до 100 км/год за 3,8 секунди. Розгін до 200 км/год у "емки" займає 13,2 с. Максимальна швидкість традиційно обмежена на позначці 250 км/год, а при замовленні пакету M driver's відсічення зсувається до 290 км/ч. За Х6 М в Україні просять не менше 4 024 815 грн.

Lamborghini Urus

Розгін до "сотні" — 3,6 секунди, максимальная швидкість — 305 км/год

Lamborghini Urus - це перший за минулі чверть століття передньомоторний автомобіль бренду. Під капотом встановлений 4-літровий двигун від Audi на 8 циліндрів з двома турбокомпресорами. Причому це перший випадок, коли на Lamborghini прописався турбонаддув. У порівнянні з RS Q8, можливості мотора збільшені, на італійському кросовері він видає 650 к.с. і 850 Нм.

Роль трансмісії виконує 8-ступінчастий "автомат" від ZF. Розгін з місця до першої "сотні" займає всього 3,6 секунди, максимальна швидкість — 305 км/ч.офіційно Lamborghini Urus в Україні не представлений. Але на майданчиках "сірих" дилерів машину торгують в середньому за 11,2 млн гривень.

Porsche Cayenne Turbo GT

Розгін до "сотні" — 3,3 секунди, максимальная швидкість — 300 км/год

В Porsche довго терпіли, але останнє слово залишили за собою. Найшвидшим серійним SUV сучасності став представлений влітку 2021 року Porsche Cayenne Turbo GT.

Купеподібний кросовер приводиться в рух 4,0-літровим бітурбованим V8. У порівнянні з версією Turbo, віддача зросла з 550 кінських сил і 770 Нм до 640 сил і 850 Нм. Щоб збільшити продуктивність мотора, банальної зміни налаштувань блоку управління виявилося недостатньо.

У двигуні оселилися нові поршні і шатуни, а також доопрацьований кований колінвал і турбокомпресори. На розгін місця до 100 км/год машині потрібно 3,3 секунди, а "максималка" дорівнює 300 км/ч.

Цікаво, що Turbo GT — не найпотужніший Cayenne в модельній лінійці. Гібридний Turbo s E-Hybrid на 40 сил потужніший, але розганяється від 0 до 100 км/год "всього" за 3,8 секунди.

Ціни на Porsche Cayenne Turbo GT в українських дилерів марки стартують з позначки в 6 385 000 грн.