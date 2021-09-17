ТОП-3 найяскравіших і незвичайних українських автомобіля, які покажуть на фестивалі OldCarLand в Києві

ЗАЗ-11025 "Таврия-ландо"

Ця "Таврія" має незвичайний для радянських автомобілів тип кузова — ландо. Дана модифікація була розроблена запорізькими інженерами в кінці 80-х років з прицілом на експортні ринки країн Південної Європи.

Машину спроектували в науково-технічному центрі "Заз-автотехніка", який підпорядковувався АвтоЗАЗу. Заради збереження жорсткості кузова над водієм і переднім пасажиром металевий дах було вирішено залишити, але в ній є великий знімний люк. Поліетиленовий тент над другим рядом складається і кріпиться кнопками.

Даний екземпляр Заз-11025 весь час знаходився в дизайн-центрі Зазу, після чого потрапив в приватну колекцію. Відомо, що в 1988-1989 роках була проведена невелика партія ландо. Сьогодні відомо про три збережені автомобілі.

Перший знаходиться в Україні і він виставлений на фестивалі. Другий ландо був відправлений до Греції до одного з дилерів, і кілька років тому був викуплений одним з колекціонерів класичних авто країн Балтії, третій — розбили в краш-тесті під час заводських випробувань ще у 80-ті.

Цікаво, що машині спочатку за заводською документацією пропонувався Індекс ЗАЗ-11025. Але з причини того, що машина в серію не пішла, це цифрове позначення перейшло до дводверного фургону на шасі "Таврії".

Піротехнічний фургон БАП - 2 на шасі АСЧ

У Чернігові в 50-ті роки минулого століття було сформовано завод спеціального транспорту, який виготовляв пасажирські автобуси і спеціальну техніку для потреб Держкіно СРСР. На фестивалі демонструється піротехнічний варіант автобуса БАП-2, який належить Київській кіностудії ім. Довженка.

Фургон на шасі ГАЗ - 53 призначався для перевезення піротехнічних засобів. У фургоні було безліч багажних відсіків для реквізиту піротехніків з доступом зовні автомобіля.

На автомобілі, крім чисто пасажирського салону, був спеціальний частково засклений відсік, доступ в який здійснювався через двері з обох сторін кузова або через задні двері в кормі.

Кімната для піротехніки та спеціальні відсіки для зберігання пороху, детонаторів, зброї та патронів закривалися на індивідуальні замки. Під час виїздів на зйомки машину, незважаючи на встановлену сигналізацію, завжди охороняли працівники місцевої міліції.

ЛАЗ-697Р

ЛАЗ-697Р — це остання модифікація туристичних львівських автобусів "695-го" сімейства. Виробництво автобуса ЛАЗ-697Р почалося в 1978 році. Зовні від попередника — ЛАЗ-697Н — автобус відрізняється відсутності задніх дверей, оскільки наявність додаткових вхідних дверей на такому короткому автобусі дуже сильно знижувало пасажиромісткість.

Виробництво автобусів ЛАЗ-697Р тривало до 1985 року. Представлений на фестивалі автобус у першому житті обслуговував базу підготовки збірної СРСР та України з плавання. Цей ЛАЗ-697Р пам'ятає багатьох призерів європейських і світових першостей і навіть олімпійських чемпіонів, в тому числі Яну Клочкову.

Сьогодні машина знаходиться в одній з приватних колекцій Запоріжжя. У салоні туристичні Лази від міських і приміських відрізнялися наявністю крісла екскурсовода, яке оберталося на 180 градусів, мікрофоном, радіоприймачем, примусовою вентиляцією у кожного крісла та ін.

Фестиваль класичної техніки OldCarLand пройде з 17 по 19 вересня в Національному музеї авіації імені О.К. Антонова за адресою вулиця Медова,1 . Більше про новинки фестивалю читайте в наших наступних публікаціях.