ТОП-3 найяскравіших і незвичайних українських автомобіля, які покажуть на фестивалі OldCarLand в Києві

Сьогодні, 17 вересня, в Києві стартує черговий фестиваль класичної техніки OldCarLand. Тематикою фестивалю цього разу стануть автомобілі, вироблені українськими підприємствами.
Про три найяскравіші українські автомобілі, які ви зможете побачити на фестивалі OdlCarLand - читайте нижче в матеріалі РБК-Україна.
Ця "Таврія" має незвичайний для радянських автомобілів тип кузова — ландо. Дана модифікація була розроблена запорізькими інженерами в кінці 80-х років з прицілом на експортні ринки країн Південної Європи.
Машину спроектували в науково-технічному центрі "Заз-автотехніка", який підпорядковувався АвтоЗАЗу. Заради збереження жорсткості кузова над водієм і переднім пасажиром металевий дах було вирішено залишити, але в ній є великий знімний люк. Поліетиленовий тент над другим рядом складається і кріпиться кнопками.
Даний екземпляр Заз-11025 весь час знаходився в дизайн-центрі Зазу, після чого потрапив в приватну колекцію. Відомо, що в 1988-1989 роках була проведена невелика партія ландо. Сьогодні відомо про три збережені автомобілі.
Перший знаходиться в Україні і він виставлений на фестивалі. Другий ландо був відправлений до Греції до одного з дилерів, і кілька років тому був викуплений одним з колекціонерів класичних авто країн Балтії, третій — розбили в краш-тесті під час заводських випробувань ще у 80-ті.
У Чернігові в 50-ті роки минулого століття було сформовано завод спеціального транспорту, який виготовляв пасажирські автобуси і спеціальну техніку для потреб Держкіно СРСР. На фестивалі демонструється піротехнічний варіант автобуса БАП-2, який належить Київській кіностудії ім. Довженка.
Фургон на шасі ГАЗ - 53 призначався для перевезення піротехнічних засобів. У фургоні було безліч багажних відсіків для реквізиту піротехніків з доступом зовні автомобіля.
ЛАЗ-697Р — це остання модифікація туристичних львівських автобусів "695-го" сімейства. Виробництво автобуса ЛАЗ-697Р почалося в 1978 році. Зовні від попередника — ЛАЗ-697Н — автобус відрізняється відсутності задніх дверей, оскільки наявність додаткових вхідних дверей на такому короткому автобусі дуже сильно знижувало пасажиромісткість.
Фестиваль класичної техніки OldCarLand пройде з 17 по 19 вересня в Національному музеї авіації імені О.К. Антонова за адресою вулиця Медова,1 . Більше про новинки фестивалю читайте в наших наступних публікаціях.
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