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Щоб не було натовпу. У Тернополі через COVID розділять різдвяний ярмарок

Автор: Сергій Пишкін

Новорічно-різдвяний ярмарок у Тернополі планують облаштувати на двох різних локаціях. Це допоможе уникнути натовпу на тлі пандемії коронавірусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zaxid.

Під час засідання Тернопільської міської ради було прийнято рішення облаштувати ярмарку на алеї від пам'ятника Незалежності і до центрального універмагу поблизу Театральної площі. Головна ялинка міста стоятиме також там.

Водночас атракціон й каруселі планують розташувати на майдані Волі.

"Мають бути дотримані усі карантинні вимоги. Тому треба зменшити скупчення людей на головній площі Тернополя. Ми пропонуємо організаторам для розміщення новорічних атракціонів локацію на майдані Волі. Також усі працівники, які будуть задіяні у проведенні ярмарку та новорічного містечка мають бути щеплені”, - заявив міський голова Сергій Надал.

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