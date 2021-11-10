Щоб не було натовпу. У Тернополі через COVID розділять різдвяний ярмарок

Під час засідання Тернопільської міської ради було прийнято рішення облаштувати ярмарку на алеї від пам'ятника Незалежності і до центрального універмагу поблизу Театральної площі. Головна ялинка міста стоятиме також там.

Водночас атракціон й каруселі планують розташувати на майдані Волі.

"Мають бути дотримані усі карантинні вимоги. Тому треба зменшити скупчення людей на головній площі Тернополя. Ми пропонуємо організаторам для розміщення новорічних атракціонів локацію на майдані Волі. Також усі працівники, які будуть задіяні у проведенні ярмарку та новорічного містечка мають бути щеплені”, - заявив міський голова Сергій Надал.