"Токсична суміш": у ВООЗ назвали причини появи нових варіантів COVID

Нові варіанти коронавірусу виникають через утворення в світі "токсичної суміші". Вона включає в собі слабкі темпи вакцинації і низький рівень тестування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.
"У глобальному масштабі у нас утворилася токсична суміш зі слабкого охоплення вакцинацією і дуже низького рівня тестування - рецепт для появи нових, більш небезпечних варіантів (коронавірусу - ред.)", - сказав гендиректор ВООЗ у своєму вступному слові на брифінгу для ЗМІ.
Він закликав країни повністю фінансувати глобальну ініціативу ACT Accelerator по справедливому доступу до нових засобів діагностики, лікування та вакцин від коронавірусу.
Нагадаємо, раніше Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що заборони на міжнародні поїздки не зможуть запобігти поширенню штаму коронавірусу "Омікрон".
Зазначимо, ВООЗ назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон" і кваліфікувала його як викликає стурбованість.