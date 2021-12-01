"Токсична суміш": у ВООЗ назвали причини появи нових варіантів COVID

Нові варіанти коронавірусу виникають через утворення в світі "токсичної суміші". Вона включає в собі слабкі темпи вакцинації і низький рівень тестування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса .

"У глобальному масштабі у нас утворилася токсична суміш зі слабкого охоплення вакцинацією і дуже низького рівня тестування - рецепт для появи нових, більш небезпечних варіантів (коронавірусу - ред.)", - сказав гендиректор ВООЗ у своєму вступному слові на брифінгу для ЗМІ.

Він закликав країни повністю фінансувати глобальну ініціативу ACT Accelerator по справедливому доступу до нових засобів діагностики, лікування та вакцин від коронавірусу.