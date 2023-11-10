В Токмаке оккупанты задержали подростка якобы за "подготовку теракта"

Оккупанты в Запорожской области задержали 15-летнего подростка за якобы "подготовку теракта".
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона и на его Telegram-канал.
"В Токмаке вчера задержали юношу, в доме которого нашли боеприпасы. Что интересно, что эти боеприпасы оставили сами российские военные, которые в этом доме проживали несколько недель", - пояснил Федоров.
По его данным, оккупанты аргументировали арест юноши тем, что он якобы "готовил теракт".
Токмак Запорожской области - город, временно находящийся под оккупацией РФ. В Токмаке постоянно гремят взрывы, часто становящиеся следствием поражения мест скопления российских войск и техники в городе. В последнее время их количество участилось на фоне контрнаступления ВСУ.
В то же время, по последним данным, российские войска заселяются в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. Очевидно, они не отходят от своей уже знакомой тактики живого щита и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил.
Кроме того, кафиры усиливают оборону в районе Токмака, усиливают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе.
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