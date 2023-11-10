В Токмаке оккупанты задержали подростка якобы за "подготовку теракта"

"В Токмаке вчера задержали юношу, в доме которого нашли боеприпасы. Что интересно, что эти боеприпасы оставили сами российские военные, которые в этом доме проживали несколько недель", - пояснил Федоров.

По его данным, оккупанты аргументировали арест юноши тем, что он якобы "готовил теракт".