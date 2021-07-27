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У Токіо виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

У Токіо, де проходять Олімпійські ігри, спалах коронавірусу. Там виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу - 2848 випадків за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NHK.

Попередній максимум був зафіксований в столиці Японії 7 січня - 2 520 випадків інфікування.

Крім того, ще сім осіб, пов'язаних з Олімпійськими іграми в Токіо, дали позитивний результат на COVID-19. Серед них - два спортсмени.

Загальна кількість випадків коронавірусу на Олімпіаді з початку цього місяця склала 155.

Нагадаємо, на Олімпіаді виявили перший випадок COVID у спортсмена після стартів.

Зазначимо, у день відкриття Олімпіади-2020 зафіксували 19 нових випадків.

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