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У Токіо підвищили рівень готовності до «червоного» через ситуацію з коронавірусом

Автор: Роман Тверденко

В Токіо влада оголосила найвищий рівень готовності. У столиці Японії буде діяти "червоний" рівень попередження.

Про це повідомляє Reuters.

Підвищення рівня готовності до максимального пов'язано з погіршенням ситуації з коронавірусом в Токіо. За четвер в місті зафіксували 822 нових випадки зараження, що є найбільшим показником за весь час пандемії.

Влада міста побоюється великих проблем у функціонуванні медичної системи. Зокрема, вони попросили медичні установи збільшити кількість місць для хворих COVID-19 з 3 до 4 тисяч.

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Крім цього, було оголошено спеціальне попередження щодо коронавірусу на Новий рік, щоб підвищити обізнанність населення. Влада сподівається зменшити контакти між людьми в цей період.

Нагадаємо, уряд Латвії прийняв рішення посилити карантинні обмеження на час різдвяних свят. Заходи будуть діяти з 21 грудня по 11 січня.

Також іспанський острів Тенеріфе закриває кордон для туристів з 18 грудня. Там вводиться комендантська година.

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