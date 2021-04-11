У Токіо до Олімпійських ігор підготують спеціальний готель для спортсменів з COVID-19

Організатори Олімпійських ігор в Токіо планують підготувати 300 готельних номерів для спортсменів з позитивним тестом на коронавірус. Для цього оргкомітет Ігор зарезервує готель, розташований за декілька кілометрів від олімпійського села.

Також буде підготовлено близько 30 спеціальних транспортних засобів для перевезення хворих в готель.

Спортсмени будуть проходити тести на коронавірус кожні чотири дні. Додаткові рекомендації з карантину і тестування будуть оприлюднені пізніше.

Олімпіада в Токіо була перенесена з 2020 на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Ігри у столиці Японії пройдуть з 23 липня по 8 серпня.