ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Токіо до Олімпійських ігор підготують спеціальний готель для спортсменів з COVID-19

Новость на русском → Токіо, Неділя 11 квітня 2021 21:53
У Токіо до Олімпійських ігор підготують спеціальний готель для спортсменів з COVID-19 Фото: Олімпіада в Токіо (facebook.com tokyo2020)
Автор: РБК-Україна

Організатори Олімпійських ігор в Токіо планують підготувати 300 готельних номерів для спортсменів з позитивним тестом на коронавірус. Для цього оргкомітет Ігор зарезервує готель, розташований за декілька кілометрів від олімпійського села.

Про це повідомляє Reuters.

Також буде підготовлено близько 30 спеціальних транспортних засобів для перевезення хворих в готель.

Спортсмени будуть проходити тести на коронавірус кожні чотири дні. Додаткові рекомендації з карантину і тестування будуть оприлюднені пізніше.

Олімпіада в Токіо була перенесена з 2020 на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Ігри у столиці Японії пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

Нагадаємо, оргкомітет Олімпійських ігор в Токіо офіційно вирішив провести ігри без участі іноземних глядачів.

Крім того, в середині лютого Японія розпочала кампанію з вакцинації від COVID-19. Уряд поспішає вакцинувати населення, щоб влітку провести Олімпійські ігри.

Додамо, що Токіо просить іноземні уряди обмежити кількість персоналу, що супроводжує високопоставлених осіб, які прибудуть на Олімпійські ігри.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Олімпіада спортсмены Токио Коронавірус
NEWS
Британія направила в Північну Ірландію розвідку і військових для боротьби з заворушеннями
Британія направила в Північну Ірландію розвідку і військових для боротьби з заворушеннями
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні