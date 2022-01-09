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У Токіо чоловік погрожував підірвати бомбу в ресторані

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Японія, Неділя 09 січня 2022 05:59
У Токіо чоловік погрожував підірвати бомбу в ресторані Фото: у Токіо чоловік погрожував підірвати бомбу в ресторані (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У центрі Токіо чоловік забарикадувався в м'ясному ресторані корейської кухні. Він погрожував підірвати бомбу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Повідомлялося, що у чоловіка при собі ніж і він взяв заручники директора закладу. Пізніше стало відомо, що 28-річний Акіто Аракі показав директору записку, в якій було написано, що у нього "запущено вибуховий пристрій".

В руках у зловмисника при цьому була коробка з прикріпленим до неї стільниковим телефоном.

В ході переговорів з поліцією чоловік попросив смертного вироку. Пізніше він був знешкоджений і затриманий. Вибухового пристрою у нього не виявилося. Директор ресторану не постраждав.

Після затримання Аракі зізнався, що хоче "завершити життя, але перед арештом поїсти смаженого м'яса".

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